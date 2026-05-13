82岁陈惠敏罕有甜蜜放闪 老婆热情咀嘴铁汉腼腆饮酒定惊 口窒求饶：不要常常骂我

82岁资深武打巨星陈惠敏，近日分享了生日庆祝影片，影片的焦点是他跟老婆吴国英甜蜜放闪。影片开首，陈太一手紧握丈夫的手，另一手举起红酒杯，以一句幽默的「老公，日日快乐！」昔日叱咤风云的影坛硬汉陈惠敏，立刻流露出腼腆神情，并求饶道：「妳唔好成日闹我就得㗎啦！」这番孩子气的回应，与他平日的硬汉形象形成强烈对比，引得在场亲友哄堂大笑。面对丈夫的「指控」，陈太非但没有生气，反而流露出满脸的爱意，冧爆甜说：「我锡晒你」，随即主动凑前，在陈惠敏的脸颊上送上深情一吻。这突如其来的吻，让陈惠敏脸上洋溢著无法掩饰的幸福笑容。

陈惠敏历经患癌中风险死

陈惠敏最为人津津乐道的角色，莫过于在经典电影《古惑仔》中饰演龙头「骆驼」，其霸气外露的形象，至今仍是影迷心中的经典。然而，这位银幕上的铁汉，近年却饱受病魔侵扰，先后经历中风、肺癌及脑癌的严峻考验，2024年更因髋关节问题需动手术，一度需靠拐杖出行。幸运的是，在老婆悉心照料下，陈惠敏的健康状况日渐理想。在他分享的温馨互动影片中，正好揭示了这位影坛大哥在爱妻面前，鲜为人知的柔情一面。

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传陈惠敏老婆曾因藏械案入狱

影片的后半部分，辑录了多张陈惠敏与老婆年轻时的珍贵合照，从在巴黎铁塔下的青涩留影，到两人共组家庭、抚育子女的温馨画面，回顾了这段堪称传奇的爱情故事。陈惠敏曾于专访中透露，他年轻时因缘际会认识了当年仅17岁的吴国英，两人随即堕入爱河，相爱相伴至今已超过半个世纪，并育有三名子女。陈太多年来一直在丈夫背后，默默地支持他的事业与家庭。最令人动容的是，有传当年陈惠敏卷入一宗藏械案件，陈太因而入狱两年。

陈惠敏于2020年终注册结婚

近年陈惠敏健康亮起红灯，老婆始终随侍在侧，无微不至地照顾他的起居饮食，陪伴他度过一次又一次的难关。尽管两人早已是公认的一对，但原来直到2020年才正式注册结婚。当时陈惠敏坦言，此举是为了给予太太一个迟来的正式名份，更希望将自己的资产留给她，以最实际的行动，表达他对这位一生挚爱的爱护与承担。

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