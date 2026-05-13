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卢瀚霆分享十公里跑步感悟：享受坚持带来的益处 获网民大赞自律 7月席卷澳门伦敦人开骚

影视圈
更新时间：20:15 2026-05-13 HKT
发布时间：20:15 2026-05-13 HKT

经常因工作忙碌食无定时的Anson Lo(卢瀚霆)，为了不让爱锡他的人担心，除了努力吃多些增加能量外，也选择多做运动令体能有所改善，可以有更好的体魄应付未来工作。

卢瀚霆分享「善待他人善待自己」人生道理

昨晚Anson Lo完成十公里跑步后，回到家中兴致大发，与大家分享一下他在跑步过程中，放松心情从四周的人和环境中获得的启发。Anson Lo贴出多张跑步照片并留言说：「拥有美好生活的关键在于拥有良好的人际关系；与你关心的人建立良好的关系，并与自己建立良好的关系。说实话，我并不特别享受跑步，我享受的是坚持跑步带给我的益处。善待他人、善待自己、为自己做出正确的决定。归根究底，一切都关乎良好的人际关系。」看得出Anson Lo以跑步训练自己坚持，除了为他的健康带来好处外，同时在自己跑步的个人时间中领悟出人生道理。一众网民纷纷留言「我很欣赏你的态度和自律精神」、「多谢你的分享」、「要继续学你保持自律」等。

卢瀚霆7月席卷澳门伦敦人

另外，Anson Lo宣布席卷澳门伦敦人，《ANSON LO“KINGDOM”LIVE TOUR 2026 - MACAO》将于2026年7月3日（星期五）晚上8时正，及7月4日（星期六）晚上7时正，在伦敦人综艺馆震撼开演两场。Anson Lo将释放出强大的舞台气场，把自信融入跳唱中。

演 出 详 情 
《Katch 音乐娱乐平台呈献：ANSON LO “KINGDOM” LIVE TOUR 2026 - MACAO》
演出日期及时间：
2026年7月3日（星期五）20:00
2026年7月4日（星期六）19:00
演出地点：伦敦人综艺馆
票价：MOP/HKD 1,488 / 1,088 / 788（全场座位）
主办单位：光尚娱乐
协办单位：棋人娱乐
经理人公司：MakerVille
冠名赞助：Katch 音乐娱乐平台
演出制作：Swish Projects
优先订票平台：Katch 音乐娱乐平台、Trip.com
票务伙伴：金光票务、大麦网、BOOKYAY
 
 

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