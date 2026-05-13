庄思敏遭黑粉粗口问候已无感觉 再婚不注册︰怕婚书变枷锁｜专访

庄思敏在热播剧集《重案解密》演孕妇，在「活剖孕妇」单元中，遭精神失常的朱晨丽腹夺婴，演技备受关注！庄思敏最近受访，2022年与台湾籍丈夫杨秉逸结束两年半婚姻的她，纵然经历婚姻失败，惟未有吓怕，去年无预警与拍拖未够两年的圈外男友黄耀彬再婚，她说︰「你不可以沉醉在过去的关系里，人始终要move on，要活在当下。」撰文：霍淇、摄影︰林宾尼；服装提供 : mi-tu、场地提供：The AIR（The ONE）

庄思敏惹火之谜

庄思敏在剧集《重案解密》扮演孕妇，于「活剖孕妇」单元中，被精神失常的朱晨丽剖腹夺婴，有观众赞演技逼真，另一方面，她一直以来在网上都很「惹火」，常成为网民攻击对象。庄思敏指早年已有「黑粉」，大概是因为自己易被挑衅，网民觉得好玩，「通常他们挑衅的方法就是屈你！我不想被屈，好想解释……慢慢发觉，解释真的没有用，他们不听就是不听，所以现在即使你留言骂我，我都用一个比较轻松的方法回应。」庄思敏坦言会讲粗口，故网民就算恶言恶语攻击她，「你用粗口问候我屋企人？OK啦！我又问候一下你屋企人，因为不是面对面，粗言秽语再大的伤害也只是文字，是一个我不认识的人留一些文字给我，我才不会有太大感觉！」

庄思敏受访谈婚后生活。

《重案解密》中，疯妇朱晨丽用电线勒住大肚婆庄思敏！

庄思敏拍剧集《重案解密》同苗侨伟、岑丽香（左）等人合作。

庄思敏收老公手作仔礼物

另外，谈到婚姻话题，庄思敏指与老公两年前在活动上经朋友介绍而认识，她指一开始时抱着交朋友的心态，直至对方表白后，自觉也可尝试。庄思敏形容自己和老公也是直肠直肚的人，好处是两人会直接地表达，生活上有甚么喜欢或不喜欢，沟通上少了猜度，更容易了解对方。问男方有甚么打动她？庄思敏说︰「他又不算做了甚么特别事情，以男生来说，他偏向喜欢做手作仔，会做一些小饰物、蜡烛这些小礼物，又会绘画，我觉得挺特别，是个细心的人。」

庄思敏成日收老公手作仔例如饰物、蜡烛礼物。

去年10月庄思敏再婚，嫁高级督察黄耀彬。

庄思敏（右四）是5月寿星，同妹妹庄思明（左四）等问Party庆生。

庄思敏经一事长一智

婚姻失败的经验，庄思敏了解不能再拣三观不合的异性，也不能异地恋，她明言解决这两方面，已能撇除许多磨擦。至于两人结婚不注册，她直言，无论结婚和离婚，也只是签写文件的过程，「以前的想法就是，你签纸是为了下一代，给小朋友一个保障，但过去这段时间，看到许多朋友感情关系的转变，发觉那张纸去到最后只是枷锁！或者到分开时，引申更加多的争拗，更多的不愉快！而我现阶段真的不需要这张纸。」近年庄思敏工作，常在香港和内地两边走，同丈夫相处、见面的时间较少，她称这样也不错，双方都有Me time。

庄思敏遭黑粉粗口问候已无感觉。

婚姻失败的经验，庄思敏了解不能再拣三观不合的异性，也不能异地恋。

近年庄思敏工作，常香港、内地两边走，同丈夫见面时间少，她称这是双方的Me time。

胡定欣与吴浩康

对于昔日情敌胡定欣同时结婚，庄思敏笑称证明是结婚好年，也令外界勾起过往两人恩怨（胡定欣同吴浩康拍拖逾两年后分手，当年有传男方移情别恋，庄思敏疑为第三者），庄思敏强调从未跟对方合作，没有联络，谈不上认识，也会祝福对方。

去年10月，胡定欣公布嫁医生陈健华。

吴浩康同郭思琳育有一子。

庄思敏失工作机会

外界认为庄思敏身为拿督的女儿，该衣食无忧，实际上的她也是埋头地工作，而且分分钟比其他人更搏命，「我的背景跟我的工作不应该有直接关联，这个圈里面许多富二代、富三代，他们都要工作，人就是需要工作。」直认身份关系令她的工作机会减少了，「也没办法，背景是改变不了，惟有工作时更加认真、努力。」