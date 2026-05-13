张栢芝送按摩浴缸贺二仔谢振南Quintus16岁生日：有助纾缓打波后肌肉痛 作弄寿星仔要求收万七蚊金手鈪吓到儿子反白眼

5月12日是谢霆锋与张栢芝的二子谢振南(Quintus)16岁生日，栢芝昨日上载多段短片到网上，她指出，儿子生日每年自己也有习惯会送礼物给妈妈和自己，因为她觉得没有妈妈和没有她便没有现在的儿子，她开心透露，送给儿子的礼物连儿子也估不到是甚么。之后她揭开迷底，就是送按摩浴缸给生日的儿子，因她觉得儿子打波后肌肉痛，不知怎舒援，送这份礼物只想儿子能血液巡环和肌肉得以舒援，否则很易受伤。

张栢芝重视孩子生日回忆

她又觉得千万不要忽略孩子，办生日派对、生日蛋糕和礼物是他们的开心回忆及每年期待的一件事，不过她也会主攻自己爸妈，每年自己生日总会送一份礼物给爸妈及买礼物给自己，也很感恩自己这做法导致儿子们现在也说不想收生日礼物。

谢振南被张栢芝作弄反白眼

昨晚栢芝外出与Quintus吃生日饭期间，栢芝先展示手上戴着的金手鈪，并指出是扣Quintus利是钱所送的，之后她对着儿子说:「多谢你送给妈妈的礼物。」还取笑同枱吃饭的儿子当刻反白眼，Quintus即回她说:「万七蚊!」栢芝继续说:「多谢Quintus!我忘记说还买多了一对耳环!我不方便影儿子的样子，因为他差不多牙也甩掉，没办法你出生是我很难忘的一日，所以我一定要买礼物，我很想影儿子的样子。!」最后在回家的车程中，栢芝才说真话:「就回到家睡觉，吓死我儿子，我讲甚么Quintus也会信，吓死他了，我当然不会啦!黐线咩!」最后她再加多一句「会架!」并笑个不停，拿儿子生日来作弄令栢芝开心不已。