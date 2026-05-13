周游人生丨周奕玮「大个仔」告别单一日本题材 新节目「揾命搏」走访韩国内地 转型讲素人故事

「最佳男主持」周奕玮的全新节目《周游人生》在将军澳电视城举行记者会，由金牌司仪黎芷珊助阵担任活动司仪，并以她的招牌节目《最佳男主角》的形式展开对谈。周奕玮表示要多谢黎芷珊助阵，上周节目举行试映会曾邀黎芷珊到场欣赏但缺席，坦言不是味儿，但原来被她瞒住计划在今日偷偷助阵，但因细节事前曝光了而失去惊喜，但很感激她这份心意。周奕玮笑言黎芷珊采访过不少男主角和女主角，自己仍未够卡士上她的节目，问到如何答谢？他笑言：「知道她刚过了一个大生日，所以是庆祝和答谢几件事加起来，我知道JACKSON曾送大蛋糕给她，很难比这个更犀利，可能会带她去旅行。」

周奕玮新节目走访韩国内地

周奕玮新节目走访韩国和内地，访问对象是素人，他指自己往常主持食玩买旅游攻略，今次做素人人生故事，笑言是一次转型，「其实早几年拎奖后心入面都想做，可能『最佳男主持』奖后畀到我信心，不过芷珊都说做这类型节目很大风险，因为要以素人故事吸引观众、是揾命搏！如果做得不好，便以奖项还给公司啦！算是出尽力做一次，都算是讲我自己的人生。」谈到不再主持日本旅游节目？周奕玮指疫情后已想去更多不同地方，他指自己的频道也去过更多地方，今次去韩国和内地相信观众都有新鲜感，希望大家不会对他只有一个印象，觉得他大个仔。