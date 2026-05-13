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周游人生丨黎芷珊想去韩国见靓仔：挑战「男神」王嘉尔太难 忆挚友何超蕸突然离世感触人生无常

影视圈
更新时间：18:15 2026-05-13 HKT
发布时间：18:15 2026-05-13 HKT

黎芷珊今日为周奕玮全新节目《周游人生》撑场，芷珊表示彼此已相识多年，欣赏他是一位很多范畴的主持，笑言大家有群组经常交流见面，今次义务做司仪撑场，是出于大家多年友情。谈到周奕玮想带她去韩国旅游答谢，她笑言好，最喜欢去韩国见靓仔，不过他要挑战「男神」级的JACKSON（王嘉尔）就困难了一点。黎芷珊指周奕玮以素人为对象很大胆，因向公司献计时，访问对象也是重点，自己就未敢尝试，要反过来收看他的节目学点功夫。

黎芷珊有见何超蕸最后一面

谈到一起长大的何超蕸上月因乳癌离世，黎芷珊称彼此是青梅竹马，事出也突然，「她身体不舒服我是知道的，我有见到她最后一面，当时屋企人、我们几个好朋友陪住她。（有留低说话？）大家都没想到会这样突然了，其他事你们问她姊姊。」黎芷珊回忆指，何超蕸是她认识中最和善的人，虽然家门显赫，但从来不会有架子，「她是最为朋友著想，好关心身边朋友的人，我们一句半句说话，她都会不经意地记住。我们之间有太多事，以前有时间就会周围飞，去过好多不同地方，可惜就未去过韩国。」

黎芷珊学会珍惜当下

失去摰友，黎芷珊感触指这年纪经历了太多这种事，好似许绍雄、钱国伟先后离开，要学会珍惜，「现在朋友约，我都不会找借口，所有事都不要多想，先做再说。」
 

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