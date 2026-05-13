魔音女团丨12强诞生 宋宛颖俞可程争做「最强C位」邓凯文硬撼庄子璇争「最强外型」担当

TVB综艺真人骚《魔音女团》本周一至周五晚翡翠台十点半播出最后五集。经过一轮Solo重考后，成功复活的4位练习生分别是乔美莎（Chelsea）、廖慧仪（Jessica）、蔡华英（Emily）及庄子璇（Hilary），连同宋宛颖（Sabrina）、邓凯文（Eris）、卢映彤（Skylar）、倪嘉雯（Carmen）、王汛文（Candice）、俞可程（Kanis）、倪乐琳（Ellyn）、邢慧敏（Sharon），共有12名练习生晋级。

C位及外型担当之争成焦点

12位晋级练习生，将分成A、B两Team，导师将根据各练习生的个人选择及导师自己的专业评核、将她们分为「唱歌」、「外型」、「C位」、「Rap」、「跳舞」5种不同担当，分布如下：「C位担当」俞可程（A）／宋宛颖（B）、「Rap担当」蔡华英（A）／倪乐琳（B）、「外型+唱歌担当」庄子璇（A）／邓凯文（B）、「唱歌担当」廖慧仪（A）／王汛文（B）、「跳舞担当」倪嘉雯（A）／卢映彤（B）、「跳舞+Rap担当」乔美莎（A）／邢慧敏（B）；当中最惹人注目的，绝对是C位及外型担当之争。

邓凯文遭点名示范性感唱法反变笑位

在班主任陈洁灵（Miss Chan Chan）的录音前预习课堂上，两组的「C位」及「外型」担当进行了一场相当精彩的歌唱VS预演。先说两位「C位」领军人物俞可程及宋宛颖，宋宛颖简单的一句歌词、加上神态，已完美演绎出女团必备的「Sweet Sexy Tone」，获Miss Chan Chan大赞。而2人PK期间发生了小插曲，被视为及自觉「能力值最低」的邓凯文，遭Miss Chan Chan点名示范Sexy唱法，结果一开口竟连自己也忍不住笑，随即引来全场哄堂大笑。

邓凯文「娇嗲式」唱法惹关注

到以「外型＋唱歌担当」正式上场时，邓凯文为「洗脱污名」一面认真大晒「娇嗲式」唱法，终成功吸获Miss Chan Chan关注。为了弥补「能力不足」，邓凯文在节目中还自爆曾向「音乐助教」冼靖峰收风，打听庄子璇「进度」，作为练习生，既有搞笑能力、又有收风能力及不俗人缘，邓凯文堪称团中「最强公关」。经过一轮录音预习，Miss Chan Chan大赞12位练习生经过两星期地狱式特训后进步神速，而12位练习生录音时继续笑料百出，令人期待。

倪乐琳感叹「我哋有人生得出佢哋」

除了为下一轮比赛歌进行特训及录音，制作组还安排12位练习生先后与前辈Honey Punch、Mini Blackpink、及Mini Boys会面交流，面对只有十多岁、甚至只有几岁的「小前辈」们，12位练习生自愧不如，而「小前辈」除了即场表演让12位练习生即席取经，还「突破盲肠」指出「魔音女团」问题。面对「小前辈」，倪嘉雯笑言「无地自容」，倪乐琳则无奈感叹：「我哋之中有人生得出佢哋。」

俞可程倪嘉雯「变发术」

今集另一亮点，是接受「形象大改造」后的12位练习生令人眼前一亮，无论是「变了发色」的倪嘉雯、俞可程，或是剪了清爽短发的邢慧敏，均给出了极大新鲜感。今集一个小搞笑位，就是要12位练习生互选「最唔想同边个一组？」，结果邓凯文以高票数当选。