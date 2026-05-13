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黄婧灵考车「一Take Pass」：最钟意速战速决 豪言做道路安全「车神波」

影视圈
更新时间：17:23 2026-05-13 HKT
发布时间：17:23 2026-05-13 HKT

TVB「新一代咪神」黄婧灵（波波）有份主持饮食节目《美食新闻报道》，其爽朗贴地性格深得大家欢迎。今日（13日）波波在社交平台分享了在蓝天白云下成功考获车牌的照片，她兴奋写道：「蓝天白云最啱唔系出去郊游，最啱系一take pass hahahahhahaa，超级开心，买咗26堂，但系一个礼拜上晒就去考，最钟意速战速决，不过我哋应承大家我转弯cut 线前会打灯望镜，揸车唔踩线，做个道路安全车神波 #弯道波霸 #五连发夹湾传人 #头文字D小公主 」

波波享受开车宁静感觉

波波更坦言非常享受开车时那份宁静的感觉，既舒服又有空间感。最后她不忘幽默提醒其他驾驶者：「以后咁多位驾驶者要小心，唔好俾我嘅美貌迷惑到罔顾交通安全，睇路啦咁多位！」

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