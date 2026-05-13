周慧敏痛别爱猫Mike：比预期来得更快 以「妈妈」身份细诉与「小斗士」十年情

「玉女掌门人」周慧敏(Vivian)是人圈中爱猫之人，她将家中爱猫当作子女，高峰期家中曾养了7只猫之多，曾经为爱猫「阿豹」推出书本《我的猫儿子周慧豹》，用作分享与爱猫的生活点滴，继去年7月Vivian另一爱猫「猪皮」离世后，由于爱猫的年纪已十多岁，昨晚Vivian在网上发文悼念刚离世的爱猫「Mike」。Vivian透露，Mike仔昨天走了，比预期来得更快。但正如医生所说，以你这样的情况能活到现在，已经非常难得。

周慧敏以「妈妈」身份忆触摸温暖

之后她以妈妈身份忆述与Mike之间的情谊，Vivian说:「自从十个月前哥哥猪皮离开后，你常常陪在我身旁。当我在家工作时，右手打著键盘，左手摸著你的身体，知道你一呼一吸都很不容易，但这样的触摸，相信也温暖著彼此。

周慧敏感恩和爱猫相遇

她续说：「你是勇敢坚毅的小斗士，又是充满喜感的小傻子，我非常感恩能够遇见你、照顾你，也知道你同时在照顾我。每当我醒来，都看到你静静守候著妈妈，那双眼睛，充满著感情。妈妈好爱好爱你，永永远远爱你，请你好好住进我心里。」她在文中尽显不舍之情。

黄剑文江若琳齐打气

不少网民纷纷留言，希望Vivian这位宠物好妈妈要保重身体不要过份悲伤。而圈中好友包括同是爱猫之人的黄剑文留言:「Mike仔已经好叻，Take good care。」江若琳则留言:「女神 保重」。