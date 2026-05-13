泰国女星Mild老公遭爆性侵亲弟 胜狮豪门继承人道歉：年幼不懂分寸 指爆出丑闻没好处

泰国最大家族企业之一、胜狮（Singha）啤酒集团第四代接班人Hiso Pi（女星Mild Wiraporn的老公），近日遭亲生弟弟Hiso Psi拍片泣诉，指控其对自己进行长达12年的性侵犯，更称手中握有哥哥亲口承认罪行的录音档，事件震惊泰国商界与演艺圈。在沉寂4天后，Hiso Pi首度透过妻子的IG户口亲自回应。

Hiso Pi：小时候动作可能比较粗鲁

Hiso Pi于昨（12）日晚间透过妻子Mild的IG发布影片声明，全面否认性侵指控。针对外界高度关注的「认罪录音档」，Hiso Pi承认了该段录音的存在。他解释，自己完全不知道被偷录音，但推测内容应该是兄弟俩在谈论儿时往事。他坦承，小时候兄弟之间确实曾有争吵或激烈的玩闹，并特别解释：「当时年纪小，不懂分寸，动作可能比较粗鲁。」他透露自己早已为此多次向弟弟道歉并和解，但强烈强调自己对亲弟弟绝对没有任何「那方面」的不当意图，直言不可能做出这种极其恶劣且令人作呕的事。

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Hiso Pi为保护妻女站出来

Hiso Pi语气沉重地表示，从没想过家务事会变成公开话题，这次决定站出来，主要是为了保护妻子以及即将出生的孩子，因为风波已经严重影响到他的家庭。他也为自己澄清，指青少年时期长年在英国求学，平时仅假期返泰，大多时间都和朋友、女友在一起，与弟弟的生活圈几乎没有交集。

Hiso Pi指全家人都想帮助弟弟

对于弟弟怒控母亲与全家人长期包庇、态度冷漠，Hiso Pi予以反驳。他表示，家中长辈与亲友曾多次试图帮助弟弟，在各方面给予支持，甚至提议陪同他就医。他无奈指出：「事实上，是弟弟主动切断所有联系方式，让家人根本无法联络到他，想关心也无门。」他强调，若性侵事件属实，家人绝不可能坐视不理。

Hiso Pi指爆家丑冇好处

声明最后，Hiso Pi感叹将家丑摊在阳光下对任何人都没有好处，对弟弟也是一种伤害。他表示自己所说的一切都有证据，接下来将不再透过社群媒体回应，一切交由法律程序处理。

网民对Hiso Pi的说词不买单

这段声明曝光后，妻子Mild的IG涌入不少明星好友与粉丝留言力挺；但同时也有大批网友对他的说词不买单。不少人质疑，Hiso Pi间接承认了录音档的存在，且承认曾为此道歉，直言：「能做到这种承认的程度，感觉至少是猥亵」、「人家12岁是孩子，你比他大6岁，也好意思狡辩自己是孩子？」这场震惊全泰国的豪门兄弟风波，看来短时间内仍难以平息。

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