杨卓娜东京展惊人财力入靓货 孖辫造型好青春 于巴黎受VIP礼待狂扫LV、CHANEL

现年48岁、有「最强继母」之称的杨卓娜（Lenna），与身家千万的「灯箱大王」杨志翘交往18年，虽然二人至今未有正式注册，但早已以夫妻相称；杨卓娜更对男友与前妻所生的两名女儿视如己出，连同自己诞下的爱女，一家五口生活幸福美满。生活无忧的杨卓娜近年直播带货事业蒸蒸日上，绝对不愁钱银，过着令人羡慕的富贵生活。

杨卓娜东京扫靓货毫不手软

日前，杨卓娜与一众友人飞到日本东京大手购物。从她在社交平台上载的影片可见，虽然杨卓娜已年近半百，但保养得宜，从外貌看完全看不出岁月的痕迹。当日她头戴Cap帽，身穿宽阔牛仔裤，并扎起两条孖辫配搭大圆圈耳环，打扮既年轻又紧贴潮流，时尚新潮之余更尽展阔太风范。在东京的名店中，杨卓娜与男友人左看右看，仔细挑选心头好，原来她正在看精致的竹篮。连负责拍摄的友人都忍不住笑指她：「买菜嘅篮都唔放过！」之后杨卓娜更向窗外招手，示意两名女友人入内帮手一起挑选。连同行的两位女性友人都指她「又试买嘢」，可见其大手入货的豪气，富贵生活令人羡慕。

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杨卓娜巴黎受VIP礼待狂扫包包

除了东京之旅，杨卓娜的消费力早已有目共睹。去年尾她到巴黎旅行时，便一口气狂扫LV、CHANEL以及DIOR等名牌包包，财力惊人。她更获得各大品牌的VIP礼待，事后她分享在老佛爷百货顶层VIP房俯瞰巴黎靓景的照片，一身富婆打扮贵气十足，获网民大赞是「非常有气质的女人」及「最美的贵妇」。

杨卓娜居住环境极尽奢华

杨卓娜除了买名牌绝不手软，其居住环境亦极具奢华气派。一家人现居于被她称为「杨氏宿舍」的田园风豪宅，外型充满外国农村小屋的风情。豪宅内设有极宽敞的庭园，更被她打造成一个小型农舍，种满各式各样的花卉和农作物。闲时一家人会在庭园野餐、赏月、开Party，甚至在自家花园露营都毫无难度！空间之大，即使约齐十多位好友聚会大合照，都毋须使用广角镜。杨卓娜在香港过着犹如外国农舍般的无忧生活，实在羡煞旁人！

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