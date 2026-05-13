陈汉娜余逸思为市道差不断增值 简君晋想同《IT狗》演员继续合作｜独家

《IT狗2.0》本周迎来大结局，Paypayduck、大台教与JJ园三大势力交锋，将有最后结果，导演简君晋开心虽然事隔5年再拍第二辑，但演员和观众的感觉立即回归，有份演出的陈汉娜及余逸思也感恩在这个市道差的环境，仍有剧集可以为演员增加实战经验。文 钟舜英、图 林宾尼

《IT狗》早有两季剧本

导演简君晋指出拍摄第一季时，手上已有两季剧本，所以并非外界所说的刻意留伏笔，不过拍第二季时已事隔5年，他感到各演员经历多了，也担心放下这故事那么久会有影响，但大家坐下围读剧本，所有感觉与默契立刻回归，他觉得这几年大家一直有互动，戏里戏外变成好友，能够放心流露情感并信任对手。问到最想与一位怎样的演员合作？简君晋直指这想法经常会变，但当刻他毫不犹豫地说：「最想与阿尔拍仙奴合作，虽然没有可能，但我也有信念。」他表示入行认识到凌文龙和Lokman等一起成长的演员朋友，他坦言：「仍能不断发掘他们的不同面向，因此未来很可能会与这些有默契的朋友合作。」

余逸思离巢曾担心前路

余逸思离开ViuTV后已放下演戏很多年，再拍剧直认很紧张，对待这剧集，她秉持着最后一次去做，有第一季的默契及在前辈身上学习到的，变成她在第二季的安全网。个人发展下余逸思担心前路，她回想起现在跟最初入行时想法大有不同，当完约开始要跳出舒适圈去发展，也挣扎了很久，外闯时试过拍频道片，喊也要继续拍。她现在主力经营网上旅游频道，虽然不是很赚钱，可赚取人生经验及放眼世界。虽然现在市道差但不可以停下来要增值自己，所以她同时修读心理学课程，在身心灵学习发展。

陈汉娜6年没有拍电影

因为市道差令陈汉娜已6年没有拍电影，最后拍摄的是《年少日记》，她觉得自己已跟电影远离变成观众。因自己是半途出家当演员，每次拍摄对她来说是难得的训练，这几年少了这些实战经验，幸好还有剧集工作，她说:「我很想拍电影，因为我很钟意电影，但相信缘份不可强求，也觉得演员是修行，我从未灰心，会思考演员以外的工作及好好感受每日生活，这就是我作为演员的修炼，当有人找我演戏时，我便能将这些体会带到角色之中，所以觉得影响不大。」



余逸思Credit :

Hair :KING LEE @toniandguyhk

Makeup :Manman



