郑嘉颖冇拍剧5年变「全职凑仔公」  狂接儿子放学揾钱靠陈凯琳？  被指曾致电乐易玲爆喊

现年56岁的两届视帝郑嘉颖，自2021年拍毕《星空下的仁医》后，就再没有新的TVB电视剧推出。近日，他的爱妻陈凯琳（Grace）远赴内地参与人气节目《乘风破浪的姐姐》录制，照顾孩子的重担便全数交由郑嘉颖承担，令他顺理成章成为了名副其实的「全职凑仔公」。

郑嘉颖疯狂凑儿子放学

日前，有网民于幼稚园门外野生捕获正准备接细仔放学的郑嘉颖。从网民分享的合照及文字可见，郑嘉颖当日一身简约休闲打扮，戴上帽子和墨镜，但依然难掩星味，显得神采飞扬。网民纷纷大赞他保养得宜，状态一流且非常帅气。亲民的嘉颖面对网民的合照请求来者不拒，毫无明星架子，更主动与对方寒暄聊天。据其他网民亲身分享，嘉颖并非一时心血来潮，而是经常亲自接送儿子们上下课，甚至被网民笑指「他比拍戏还勤力」，绝对是十足的「廿四孝爸爸」。

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郑嘉颖没接剧5年

事实上，郑嘉颖近年将重心专注于家庭，大为减少了高强度的拍剧工作。虽然他近期将发展方向转向电影，如2022年担正港产片《焚身》男主角，亦参演电影《棋拳风暴》，但于影坛的发展似乎未如人意，声势不及当年电视圈的巅峰时期，故有网民指他已彻底变成「全职凑仔公」。嘉颖过往亦曾透露，大仔转读传统小学后面临颇大的中文学业压力，他每晚都要陪儿子温习和默书，有时儿子更会因压力大喊。

郑嘉颖陈凯琳「女主外男主内」？

相反，老婆陈凯琳近年转型做全职KOL，吸金力极强，近期更把握机会北上拍摄《乘风破浪的姐姐》赚人气兼吸金。面对太太事业如日中天，外界不禁指两人现在的相处模式已变成「女主外，男主内」。不过夫妻二人感情依然甜蜜，陈凯琳看到网民发布丈夫接放学的帖子后，亦随即现身留言称赞嘉颖是「伟大的爸爸」，大赞丈夫尽心尽责。

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王喜爆郑嘉颖爆喊

除了温馨的家庭生活，郑嘉颖昔日的旧事亦成为话题。曾与郑嘉颖传出不和的艺人王喜，日前拍片大爆对方的一段往事。王喜透露，当年一次TVB高层工作会议中，高层乐易玲的电话突然响起，全场顿时安静。乐易玲接听后脸色凝重，不断安慰对方：「唉呀，傻仔嚟嘅，你唔好喊啦，唔好喊……冇事嘅，你返嚟先，小心揸车呀！」事后乐易玲向在场人士解释，致电爆喊的是「嘉颖仔」，全因他在斜路目击了一场泥头车压毁私家车的致命车祸而大受惊吓。

王喜郑嘉颖拍《烈火雄心3》传不和

王喜表示，这段往事是由另一高层曾励珍向他复述。他直言不明白曾励珍为何要向他透露此事，质疑对方是否想令他更加妒忌或讨厌郑嘉颖。回顾拍摄《烈火雄心3》时，身为头两辑灵魂人物的王喜惨被安排昏迷足足10集沦为大配角，而郑嘉颖则戏份极重。当时坊间盛传郑嘉颖怕被王喜抢镜而向乐易玲要求加戏，两人更被指在片场零交流。