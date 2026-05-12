恺乐宣布再度怀孕疑佗双胞胎 做罗志祥小三毁形象神隐6年 低调结婚为人母

台湾女星恺乐（蝴蝶姐姐）自2020年因介入罗志祥（小猪）与周扬青恋情，更被爆卷入「多人运动」风波后，形象重创并全面淡出演艺圈，至今已经接近6年。沉寂多时的她，已低调嫁为人妻并育有一子。日前母亲节，恺乐无预警在IG发布喜讯，宣布再度怀孕。

恺乐指爱儿独生子日子将结束

恺乐在IG上分享了多张照片，其中包括一张与儿子的温馨合照，并感性地对儿子喊话：「鸭子谢谢你选我当妈妈～就算你独生的日子即将结束，但不用担心，妈妈还是会火力全开的爱你。」字里行间透露出对即将到来新成员的期待，以及对大儿子的爱与安抚。

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恺乐疑怀双胞胎

最引人注目的是，恺乐晒出了两张超声波照片，并以「Happy Mother's Day」字样点缀。两张超声波照片上分别标示著「A」和「B」，胎儿的周数约为12周，似乎间接证实这次怀的是双胞胎，让喜讯「双倍」升级。

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