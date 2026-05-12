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邓丽欣出新歌寄语珍惜身边人与事 自爆被歌词感动到眼泪决堤 MV特邀翻版老best胡希文贺60岁生日

影视圈
更新时间：16:15 2026-05-12 HKT
发布时间：16:15 2026-05-12 HKT

邓丽欣（Stephy）今年第一首派台歌《仍留在这里》MV昨晚上架，故事讲一对闺蜜由六岁相识到庆祝六十岁生日的友爱故事，所以在MV中会出现童年和老年的Stephy，从而带出「珍惜」的人生课题。Stephy自爆被歌词感动流涕，录音时被监制引导眼泪决堤。而她特别邀请来自舞台剧界的胡希文（YoYo）饰演MV闺蜜，因为与她现实中老best极相似。

《仍留在这里》寄语要「珍惜」

新歌《仍留在这里》是Stephy本年度第一首派台歌，她说：「作曲黄千庭系第一次合作，填词就系合作无间嘅Oscar，编曲与监制都系合作无间嘅苏道哲。点解有呢首歌出现？经历去年推出三首作品，都系讲人生道理，所以呢首歌想讲啲情感上嘅嘢。籍住呢首歌提醒自己和身边人『珍惜』，同埋感谢我身边嘅人，支持和陪伴我嘅朋友、家人、歌迷、同事，一直帮助我嘅人。」

Stephy睇到歌词即喊

Stephy续说：「呢首歌讲『珍惜』，人越大，经历好多人嘅离开或失去物件，或者记忆嘅流逝，往往只会记住无咗嘅嘢，但呢首歌就系提醒大家珍惜现在拥有嘅人、事、物。填词人Oscar，亦系今次MV导演，当我睇到份歌词就感动流涕。歌词唔煽情，淡淡地，但令我谂返成长嘅故事、感受。」感性的Stephy睇到歌词即喊，录音时更眼泪决堤。她笑说：「监制好衰，讲啲说话引导我，佢唔会叫我首歌点样唱或者个音点样去，而系好似一个导演，引导我去谂一啲画面，结果我一唱就喊，唱唔到落去！」

YoYo曾为Stephy与闺蜜吵架

在MV里，Stephy和YoYo很多生活化的场面，坐沙滩饮啤酒、打排球、做瑜伽等，还有一齐执屋。导演Oscar还利用AI科技，创造了多张Stephy与YoYo的「合照」，效果几许乱真。YoYo笑说：「女仔执屋明明一个钟搞掂，执咗五个钟，因为摷到好多回忆。」Stephy认同：「好真实，摷到咩都攞出嚟玩吓，可能一个星期都执唔完。」她透露特别指定YoYo饰演MV中闺蜜，因为她与Stephy现实中一位好朋友极相似。她感谢YoYo饰演闺蜜，让她翻起很多美好回忆。YoYo自爆曾为Stephy与闺蜜吵架，她说：「我闺蜜超钟意Stephy，而当时我钟意另一位男歌手，我哋会为咗你哋嘅歌上榜排位、攞奖而争拗，仲大闹咗一场。依家我哋仲系好好朋友，有时会攞返出嚟讲，好搞笑。」

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