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俞可程杀入《魔音女团》8强 廖慧仪复活赛大晒美背蛇腰 庄子璇出动「卖萌绝招」自救

影视圈
更新时间：15:45 2026-05-12 HKT
发布时间：15:45 2026-05-12 HKT

TVB综艺真人骚《魔音女团》本周一至周五晚翡翠台十点半播出最后五集。昨晚（11日）一集宣布了「团队考试日」的最终结果，A组《绿野仙踪》及B组《你瘦够了吗？》胜出，两组的2位队长（排名不分先后）宋宛颖、倪乐琳，及6名队员倪嘉雯、邓凯文、卢映彤、俞可程、邢慧敏及王汛文全部成功进级。

庄子璇、廖慧仪等获安排「重考Solo」

至于被淘汰的庄子璇、叶靖仪、乔美莎、陈熙蕊、廖慧仪、颖乔、李尹嫣及蔡华英则获安排「重考Solo」机会，8人轮流Solo重演之前的团队歌后，最好表现的4位可「复活」，其余四位则被淘汰。「重考Solo」的难度在于、8位练习生除需抓紧12小时的黄金时间，更是在没有任何导师的情况下靠自身能力全力提升唱功、舞功及台风，绝对是一场真正的实力比并。

廖慧仪女人味十足

昨晚一集，乔美莎、蔡华英、陈熙蕊、廖慧仪、颖乔、李尹嫣轮流上台Solo演出，当中最令人Impressive的，绝对是廖慧仪（Jessica），她脱去灰色外套又唱又跳，大晒紧致美背及蛇腰，加上女人味十足的舞蹈动作，健康性感相当抢焦。至于以「跳得出色」驰名的蔡华英（Emily），则凭借强度十足的舞蹈动作、节奏感，以及流畅自信的动作突围。

庄子璇加插三大「女团Feel动作」

今晚（12日）一集，最后两名「重考练习生」庄子璇（Hilary）及叶靖仪（Michelle）压轴登场。根据官方发布的宣传照抢先睇，Michelle与Hilary均展现了脱胎换骨一面，当中尤以Hilary最令人眼前一亮，重新跳唱《最紧要快》的她，不但眼神比之前更有自信，动作亦明显流畅及有力得多，为了争取进级机会，Hilary还加插了「可爱手指指」、「可爱伸懒腰」及「迷人单眼」三大「女团Feel动作」，据知就连之前给予过Hilary不少负评的陈奂仁也忍不住给出高度评价。今晚另一重点位，是12位成功进级的练习生，将接受三位导师：形象指导马天佑、服装指导Kev Yiu、美妆指导Carrie Cammy进行「形象大改造」，当中除倪嘉雯（Carmen）的「人生首次漂发」Look在节目尚未播出前已掀起热话，其他练习生也将迎来重大转变，邢慧敏更被点名指会有「最大转变」！

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