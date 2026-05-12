视帝欧阳震华大阵仗食鸡煲！保安筑人墙护驾 黑粉斥大排场惹激辩

65岁的「TVB福将」欧阳震华（Bobby），凭借其深入民心的喜感形象和多部经典剧集，如《壹号皇庭》、《陀枪师姐》及《洗冤录》等，成为横跨数代观众的集体回忆。近日欧阳震华在顺德现身，却被网民捕捉到在多名保安筑成人墙的「护驾」下，前往品尝当地著名的鸡煲。影片在社交平台疯传，部分网民质疑他是过气艺人，幸好有更多粉丝力撑，认为他在广东地区极受欢迎，绝对配得上如此安排。

欧阳震华食鸡煲保安森严被批「离地」

从网上流传的影片可见，欧阳震华当日戴上墨镜，身穿黑色外套，在一众保安人员重重包围下前行。这番景象引来部分网民的质疑，留言嘲讽：「过气艺人排场这么大？」暗指其人气已不如往昔。不过，此言论随即引来大批忠实观众的反驳，他们认为欧阳震华在内地，尤其在广东地区的影响力依然惊人，纷纷留言力撑：「他再怎么过气，在广东随街都会遇到一堆粉丝」、「这是『收视福将』应有的排面」。事实上，欧阳震华凭借多年来在萤幕上塑造的讨喜角色，早已在内地积累了深厚的观众基础，人气历久不衰。

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欧阳震华曾患急性肺炎险死

欧阳震华幕前形象总是笑口常开，但其实他于2013年曾与死神擦肩而过，当时他因进食时食物「落错格」引发急性肺炎，病情一度危急至昏迷，被送入深切治疗部抢救。这次意外让他体会到生命的可贵，从此更注重健康与饮食。他另一次严重病患，是在2007年，正值其事业高峰，他凭借台庆剧《赌场风云》入围《第35届国际艾美奖》「最佳男主角」，但在出发前往美国前夕，脸上不幸「生蛇」，位置更极度靠近眼睛，医生警告有失明风险，幸好最终化险为夷，但脸上至今仍留下两个深洞。

欧阳震华与亿万身家老婆相爱30年

欧阳震华与太太傅洁娴结婚30年，至今依然恩爱如初。傅洁娴家族显赫，她是前澳门赌王傅老榕的孙女，外界曾因欧阳震华与老婆家世悬殊而不看好这段关系。然而，时间证明了一切，两人不仅情比金坚，尤其在欧阳震华经历健康危机时，傅洁娴的悉心照料和坚定支持，更让外界看到他们深厚的夫妻情谊。

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