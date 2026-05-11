周殷廷红馆开个唱获女友梁雅琳爱心汤水进补 亲解门票比邱傲然旺角骚更平原因 中学被嘲「读书渣大个揸巴士」曾被欺凌

周殷廷(YT)将于8月底在红馆举行两场「The Alchemist Live 2026」演唱会，今日他到旺角出席记者会，解释今次以「炼金术师」做主题，主要因自觉由细到大都系废物，中学不断被欺凌，又被老师指他不需要有梦想，令他也相信自己是废物，所以希望借这主题让大家知道就算系废物，如果努力有机会都会炼成金。提到最贵门票只卖$980，YT解释因曾有一名中三同学向他表示想睇他的骚，但未必有钱睇，所以自己决定不做VIP，希望每个人都可以来睇骚。

周殷廷个唱最贵$980为同学而设

受访时，YT指可以开演唱会已很开心，至于到时是否加场就要看反应，现在最紧要是做好手头上工作，又笑言未上台故未感受到那份紧张，而父母和女友梁雅琳到时都会到场观看。他指之前做了200多场校园骚，2024年在演唱会中曾讲过红馆见，今次算是兑现承诺。

周殷廷回应门票比Tiger更平：冇需要谂太多

提到有网民嘲他最贵的门票比MIRROR成员邱傲然（Tiger）卖$1180的旺角骚更平，YT说：「我又冇睇到，不过我觉得最紧要系啲同学仔可以入到场，我觉得冇需要谂太多，最紧要大家开心。」

周殷廷操肌练舞

周殷廷又透露最近操肌，笑指上次海报露胸肌，今次海报露多点到腹肌，可能开骚时会再露的程度会再向下一点，而因为之前大家取笑他是「跳唱歌手」，所以今次也会练之前没有跳过的舞蹈。至于身为饮食KOL的女友梁雅琳最近是否有煮好餸给他进补？他笑言是正常操作，但承认最近也饮得多爱心汤水。

周殷廷自爆曾被围殴

提到他刚才自爆读书时被欺凌，YT指在新加坡读小学和中学时也有被欺凌，有人会指他「读书渣、大个揸巴士」，他笑指当时觉得没有什么不好，因为揸巴士也很chill，而令他印象最深刻的是，有人问他是否一只狗？然后围殴他：「因为我读𠮶间系一间差嘅中学，兵器库嚟讲应该排名第三，入边都会有啲社团人，不过好彩冇人踢我入会。」他坦言因经过这些经历，也令他相信自己是废物，所以多谢所有支持者，让他得到现在的自信，笑问他现在炼成黄金还是铂金？YT说：「到时上到台大家就知！」

