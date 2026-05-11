洪嘉豪以波鞋妙喻爱情 出限量杂志「连载」新歌诞生｜名人杂志

歌手洪嘉豪早前推出新歌《穿波鞋的恶魔》，今次以波鞋为题也反映了嘉豪自己的兴趣，他笑言：「男仔由细到大，总会中几样兴趣，小时候喜欢波鞋，后来也喜欢车，非常大镬，如果之后再有其他兴趣，相信都不见得是好事。」嘉豪指波鞋代表了小时候第一次追逐的目标，可以慢慢储钱入手的事物，现在回想起来都觉得非常正！撰文：李文伟 摄影：林宾尼

洪嘉豪的新歌《穿波鞋的恶魔》以波鞋寓意舒适的爱情，他认为在伴侣面前做简单的自己就最开心。

提到爱买波鞋这喜好，嘉豪自觉遗传妈咪喜欢买鞋的兴趣，笑言喜欢购物的心情更一度超过她，「因为我是衬鞋先的人，衫裤反而没这么多。如果鞋比裤多，作为男生是正常吗？」嘉豪指波鞋代表了小时候第一次追逐目标，可以慢慢储钱入手的事物，「以前中学150元一星期零用钱，更要用作食午餐，想方设法省钱瞒着父母买千多元的波鞋，现在回想真的非常正。至今我只有两次瞒住家人购物，第一次是一对心仪的蓝色波鞋，另一次是手提游戏机，当时刚刚推出，同学都在屠龙，我没有一部跟上真的没办法，1,980元，我至今依然记得！」

波鞋犹如舒适的爱情

提到《穿波鞋的恶魔》是唱出一段寓意舒适的爱情，嘉豪指不需要每日的美艳动人，在伴侣面前做简单的自己，「虽然偶尔的高踭鞋会令男生惊喜，但长久的爱情，就像你打开社交平台，好多美食、光鲜生活的画面，随便都有数以千计的类似贴文，但现实中大家是否都一直这样生活着呢？大家都会回到正常人的生活，上妆卸妆、上班下班。」

谈到做艺人需要保持光鲜亮丽的形象，但嘉豪自觉包袱比较少，「有时候没有妆发的相片，自己都不明白为甚么粉丝会喜欢，但大家的反应又很认可，可能你觉得自己不靓，但对方会觉得很可爱，就是这首歌的主题。」嘉豪曾推出《主角光环》唱出与粉丝间的关系，他笑言暂未有计划再创作类似题材的歌曲，可能留待数年后或十周年再考虑，甚至有一日退隐乐坛才会再以此为题。

主理限量杂志

作为今年的音乐计划，嘉豪亲自主理限量杂志《KIKI》，「连载」每一首新歌的诞生，谈到这个吃力未必讨好的工作，嘉豪坦言是出于满足及挑战自己，而这次杂志限量推出，也唤起了粉丝们的动力，「但这件事并不是宠粉丝，因为限量1500本，很多粉丝都反映买不到，但就好似波鞋一样有限量款，如果你够想要会早早去排队。至于黄牛，我们歌手当然不鼓励也不希望出现，但确实没方法阻止，这次指定了40间分店同时开卖，黄牛要派40队才能截糊，在各种方法上我们也尽了力。」

出杂志搞搞新意

嘉豪指这次推出限量杂志，是想要刺激一下想法和行业，发掘更多可以做到的事，他承认做杂志这件事吃力亦不赚钱，「可能十数年后，你依然可以打开apps听到洪嘉豪的歌，但如果你仍有唱片或杂志，想起当年为了这些事物排队，或者是一段美好回忆。」为了权衡粉丝间的得失，嘉豪表示事前也有和大家讲述这次计划的想法，形容是香港乐坛史无前例的做法，得到歌迷的支持和接受，「加上作为歌手，每次都构思不同的做法，对于做歌是新鲜很多，如果每年都出歌出碟、可能欠点新意，所以我游说大家和我玩这个游戏，大家都没有投诉。」

自肥计划原来最吃力

嘉豪形容这次推出杂志的「自肥计划」彻底失败，因前期计划需要全程参与，当中经历不少与公司间的谈判，花费了不少精神和力气，不禁大叹吃力，「不似做唱片，可能参与创作和录音，再影辑相作宣传，所有事都是被安排得好好的，但这次是全部自己去做，去尝试，到本书到通路上架，真的有BB诞生的感觉。」嘉豪指这次将会推出最多6首歌，下一首主题则与男生的外表有关，当中5首歌已进入计划当中，不敢想像工程有多浩大，预期要明年才正式完成，「好期待集齐几本书，组成一本EP。不过这几首歌都会邀歌，去年已做了一首创作碟，今次在创作方面休息一下，专心做回歌手。这系列的歌也有不同，以往都会有市场考量，顾及电台、歌迷的喜好，但这次纯粹想做自己觉得好听，以往都有些歌不是自己喜欢的但推出了，这次不再这种想法，喜欢便出，这才算自肥！」

创造经典靠运气

嘉豪叹去年的大碟成绩未如理想，令他重新思考自己口味与市场口味间的差异，认为是一次实验，好好调整出歌的路线图，曾经做出《黑玻璃》这首爆红作品，问嘉豪可更看清市场口味？可有期望再做出成绩？他表示：「未有《黑玻璃》前，都想自己写的歌可以做出好成绩，但《黑》是一种现象级风气，在这首歌推出后，我经常想自己是否再做不到这种歌呢，但后来觉得成绩是命运，没有刻意强求，是因为这首歌出现才令我更放开了。整个乐坛一年都未必有一首爆红作，可能要几年才出一首、还要在自己手上，这不是可以强求的事，这次《穿波鞋的恶魔》和《黑玻璃》班底是一样的，有人问是否想再做出一首《黑玻璃2.0》呢？我是不敢再想像，很难再与经典相比。」至于演唱会方面，嘉豪指暂未有香港演出计划，但会继续《洪嘉豪Kaho Live 2024》的海外巡唱，期望与海外乐迷见面。

