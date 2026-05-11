TVB四子首战HYROX满意成绩 朱敏瀚断韧带仍夺全队最快 张振朗周嘉洛备战两个月计划冲出香港

张振朗、周嘉洛、朱敏瀚与关曜俊四子组队出战HYROX香港赛，四人赛前备战两个多月，即使朱敏瀚不慎踢波导致断韧带带伤上阵，但练得一身爆肌的队伍，在首次出赛下以1小时8分9秒的成绩完成。赛后四人仍面不改容，状态弗爆，问到是否满意成绩？周嘉洛笑言完成比赛已非常满意，张振朗亦表示满意，因关曜俊刚完成双人赛事再战，而朱敏瀚带伤脚上阵，未痊愈亦落场比赛，认为成绩已超过本身能力。问到脚伤是否影响表现？镜头前仍扎扎跳的朱敏瀚表示没影响，自觉跑得非常快，相信下次成绩会更快。关曜俊以为朱敏瀚因伤落后，但赛后翻看纪录，才发现朱敏瀚是最快的一员，不过朱敏瀚自爆体力分配不足，第二个项目已差点「爆偈」想吐，想重新掌握节奏但仍忍不住见人便尝试爬头领先。他们表示有计划再出战8月的泰国曼谷赛，之后的上海赛及深圳赛都想挑战，张振朗希望继续以此阵容出战，「最重要是配合到大家时间，因为接下来大家都要开剧，我们四个人都会好忙，哪一站时间可以都会去！」又笑言最珍惜是今次香港的机会，有主场出战的感觉，周嘉洛表示：「支持者都多啲！刚刚过程打气都好热烈！」

关曜俊开心赛前添丁是最好的安排

张振朗表示这两个多月一直在关曜俊的健身室集训，大赞他是好教练。周嘉洛自认比赛技巧仍有不足，但体能上因他的指导变得非常弗，希望掌握技巧后，目标将成绩放在1小时以下。朱敏瀚笑言踢波的朋友都不及挑战HYROX的队友团结，被取笑没朋友才会断脚筋。而身为教练的关曜俊大赞一班兄弟好投入、好团结，提到他赛前一天才与太太公布诞第三胎，问到如何抽身参与赛事？他笑言儿子生性，没有与赛事撞同一日，「我太太都问如果同一日生点算，我想了30秒，我说当然陪你啦，比赛可以再比㗎！但我心里的确很想出赛，因为与大家练了一段长时间，如果比不到真的很难搞，所以一直都是最好的安排。如果昨日生B都很频扑，前日出生刚刚可以安排好所有事。」周嘉洛即取笑，太太怀胎十个月比他备赛两个月的时间长得多，又笑言每日训练时见到关曜俊除了训练外，亦为健身室的工作忙录，居然仍有时间再生小朋友，令他非常佩服。谈到刚好是母亲节，关曜俊称想嬴得奖项送给太太，「但目前的成绩我们已非常满意，有很多可以改善的地方，相信会越战越勇。」而周嘉洛亦特意与滕丽名庆祝母亲节，笑言庆祝只是「湿碎事」，他笑言没忘记亲妈不怕呷醋，「每年都会送束花给她，虽然我都知她见到我都嫌厌烦了，可以不厌其烦地骚扰一下她也是我的乐趣。」

张振朗准备为新剧开工

至于张振朗早前更领军TVB艺人出战内地篮球赛，他表示很开心不断挑战喜欢的运动，「除了可以改善健康，还有一班兄弟陪，我们一星期可以训练六日，见面比家人们多，可以做运动都是好事，欢迎更多人一起做运动。」封视帝后年多终于宣布开剧，问积极运动是为新角色备战？张振朗笑言做运动不止为新剧准备，除了为角色做准备外，也想为自己做多点事，也是为了健康和为家人而做。

四人都满意今次比赛成绩。

四人赛前备战两个多月。

他们表示有计划再出战8月的泰国曼谷赛，之后的上海赛及深圳赛都想挑战。

陈健安获粉丝呐喊助威

另外，同场有歌手陈健安与香港跳高运动员杨文蔚以及两位外藉运动员组成明星队出战，陈健安、杨文蔚与队友赛前积极热身，严阵以待，吸引到大批歌迷「本原族」到场打气及捕捉安仔的身影，而宠粉的他亦与粉丝影合照，感谢粉丝为他呐喊助威。