周吉佩唔怕张与辰开音乐学校成竞争对手：扩充的话可预埋一份 「良辰吉日」组合想夹份开音乐餐厅

周吉佩(吉吉)和张与辰昨晚出席《开心大派对》十周年母亲节盛宴，两人也提早和家人庆祝母亲节，周吉佩爆太太埋怨了几年，指母亲节没有礼物，故今年和一对子女挑选了一份很有意义的首饰送给太太，笑谓今年过到关，问到礼物是否由子女的利是钱埋单？他指小朋友本来都想埋单，但他们又有其他目标想买，所以最后都是他付钱，又叫他们父亲节时一起食饭就可以，因母亲节更重要。

张与辰7月与妈妈到泰国旅行

张与辰表示已跟妈妈通电话，7月将与妈妈到泰国旅行，张与辰早前开设音乐学校，讲到他与同样有音乐学校的周吉佩成为竞争对手，周吉佩笑指不是竞争，大家都有不同的做法，能一起推广音乐是好事，为他感到开心，但就笑问张与辰为什么不请？又叫他如果考虑扩充的话要预自己一份。张与辰指自己是后期才加入该学校，只有少少股份，又说他们这对「良辰吉日」组合也可合作做生意，提议可开音乐餐厅，周吉佩闻言笑说：「去年有想过开酒廊式餐厅，但在香港开餐厅不是一件容易的事，成本非常庞大，加上现在市道不好，计过数后觉得有点怕，如果张老板（张与辰）肯投资可以考虑。」张与辰即指要预做厨师颜志恒，他在后面煮，其他「中声」成员就在前面唱。

