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炎明熹离巢后与姜涛共用咪晒萌 詹天文狂Loop片段 钟柔美唔羡慕：与MIRROR成员同过场

影视圈
更新时间：06:00 2026-05-11 HKT
发布时间：06:00 2026-05-11 HKT

钟柔美(Yumi)和詹天文昨晚出席母亲节活动，二人都表示已提早和妈咪庆祝，詹天文透露送了唇膏给妈咪，钟柔美就把家中七只爱犬印在保温杯上送给爱饮茶的妈妈，见她左手无名指包著纱布，钟柔美表示几日前搬重物，不小心跌在做了美甲的手指上，更弄到反甲很痛，她赞自己很勇敢，因当日要考试，她自行包扎，忍痛考试后才看医生，虽然可能要半年时间才能养好指甲，但她笑言仍会继续做美甲，不会因此而吓怕。詹天文表示也试过因美甲做得太长而弄断过指甲，而且太长也不方便工作，所以现在会弄得短些方便些。

詹天文再次挑战节目《唱钱》

詹天文刚推出新歌，是第二次与舒文合作，在对方提点下，改善了不少唱歌上的旧问题，又会再次挑战节目《唱钱》。钟柔美亦在准备新歌，计划6月推出。

钟柔美为炎明熹与不同歌手合作感开心

讲到炎明熹(GiGi)早前现身CHILL CLUB音乐颁奖礼，与姜涛共用一枝咪，詹天文大赞炎明熹的演出很可爱，她看了片段很多次，笑她可爱在于怕羞，钟柔美表示不会觉得羡慕，因姚焯菲也曾与邱傲然合作，自己亦与MIRROR成员同场过，她为炎明熹有机会与不同歌手合作感开心，能从中吸收经验，讲到炎明熹已离巢，日后是否难有合作机会？詹天文表示想私下多见面，因大家都很久没见面，钟柔美则表示之前有看炎明熹的演唱会，又指姚焯菲也差不多回港，大家又能见面。
 

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