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契妈黄夏蕙慨叹李泳豪唔知妈妈施明安葬地 心酸开腔：切肉不离皮 一家人以和为贵 吁李泳汉勿按楼

影视圈
更新时间：08:00 2026-05-11 HKT
发布时间：08:00 2026-05-11 HKT

李家鼎和儿子李泳汉近日的纷争越演越烈，作为李泳汉和李泳豪契妈的黄夏蕙表示看到报道很心痛，认为一家人应以和为贵，虽然现在大家各执一词，但相信他们能慢慢解决事件，对于李泳汉指自己中学未毕业难揾工，黄夏蕙表示只要肯做，不会找不到工作，指做子女应该要工作，孝顺父母，不需要父母担心。

李家鼎硬颈唔讲家事

她表示在他们小时候就上契，但因自己工作忙，没时间陪他们成长，大家有一段长时间没有见面，所以不太了解他们的家事，但都希望两位契仔以和为贵，以爸爸为主，「妈妈已经离开，爸爸是他们唯一亲人，要好好孝顺。（李家鼎可有在妳面前因家事喊过？）鼎爷好硬颈，他不讲家事，我都是睇新闻才知，我们见面时都很客气。」并谓之后会慰问关心对方。

黄夏蕙吁一家人互相照应

对于李泳豪接受《星岛头条》独家访问时表示不知施明墓地地址，母亲节只能用自己方法悼念妈妈，对此，黄夏蕙慨叹不明为什么他们一家人会搞到现在这样？如她知道地址一定会告诉李泳豪，又说不希望李泳汉按楼，认为一家人在困难时应互相照应，「切肉不离皮，一个是爸爸，一个是弟弟，应该和和气气，希望他们能互相谅解。」

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