工藤静香母亲节收花收到手软 碧咸妻Victoria反击儿子指控再掀家族战

昨天（10日）是母亲节，日本著名「星二代」木村心美就提早一日买定一束紫蓝色绣球花，送给妈咪工藤静香，并（9日）急急发IG限时动态炫耀礼物。至于好老公木村拓哉亦唔执输，今早亦在IG限动晒出一束漂亮的紫色康乃馨，写上「Happy Mothers Day」字样，祝爱妻母亲节快乐。

木村拓哉一家IG传情

对于老公和女儿的心意，静香亦非常珍惜，早上收到花就立即拍照放上IG炫耀幸福！至于细女光希虽然并未在IG有任何表示，惟从静香的3张「晒花图」中，就估到那束粉红牡丹配白色芍药的花束，该就是光希特别为妈咪所挑选。

中川翔子分享育儿趣事

另外，去年9月诞下孖仔的日本「动漫女神」中川翔子，亦在母亲节发帖，分享育儿趣事。她在帖中写道：「7个月大的双胞胎黏着妈妈，爬上来蹭我，太可爱了，太可爱了！」又透露2个囝囝已经能用一只手扶着东西站立，她叫他们「过来」，2个小宝贝又会快速爬过去。贴文中除了附有宝贝的照片，更有两兄弟在翔子怀中不断蹭着妈妈的片段。翔子更上载了她亲自手绘的育儿手记，大爆孖仔的趣事，例如哥哥爱对住块镜瞓觉，弟弟最近亦迷上照镜；双胞胎最喜欢的玩具则是「一本会发光的绘本，按下按钮就能播放歌曲」，翔子更密谋录制一首自己演唱的歌曲放进绘本中，让囝囝可以边玩边听妈妈唱歌。

中川翔子亦在母亲节分享孖仔近况，头发较多兼较深色的是哥哥。

弟弟亦像妈妈般眼大大，十分可爱。

翔子分享两兄弟在妈咪怀中「郁嚟郁去」的得意片段。

翔子亲自绘画育儿手记，分享孖仔成长趣事。

碧咸大仔Brooklyn玩「借刀」

有人晒幸福之余，这个母亲节亦有人过得好激心，所说的就是碧咸嫂Victoria Beckham，最近她才在英国时装设计师Emma Grede主持的网台节目上，反击大仔Brooklyn对其指控，否认操控子女。但日前Brooklyn的富豪千金老婆妮歌娜佩丝（Nicola Peltz）却突然发帖，分享她与Brooklyn、其富豪爸爸Nelson Peltz及妈妈Claudia的合照，配上sweet爆文字「我的整个心和整个世界都在这一张照片里」，大晒一家相亲相爱合照，摆明向奶奶Victoria示威。

最近碧咸嫂受访否认操控子女，妮歌娜摆明是拣正母亲节前晒一家和睦合照激奶奶。

碧咸嫂新抱仔妮歌娜在临近母亲节前，突然晒与Brooklyn及其富豪父母的合照。