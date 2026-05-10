萧正楠接Job要睇「萧哈哈」Schedule 自认严父忧李家鼎健康状况

TVB综艺真人骚《魔音女团》主持人萧正楠，带埋16位练习生李尹嫣、颖乔、邢慧敏、邓凯文、宋宛颖、倪乐琳、王汛文、卢映彤、俞可程、廖慧仪、蔡华英、倪嘉雯、庄子璇、乔美莎、陈熙蕊、叶靖仪宣传节目。

黄翠如突返港吓亲萧正楠

今天是母亲节，问到可有准备惊喜给太太黄翠如？萧正楠称「没有」，皆因这20多天独自照顾儿子，「有点迷失！」原定黄翠如今天返港，他本打算带埋儿子到机场接机，怎知太太无预警提早一天返港，「我仲以为有人入屋打劫！」儿子见到妈咪呆足3秒，之后才认出妈妈。萧正楠忆述上次去澳洲拍节目时，返港回家一刻儿子见到他欢喜狂笑，他说：「我同翠如说过，这是大家最后一次离家远行工作，20多天……会错过儿子许多成长时刻，（不能接拍内地剧集？）好彩现在没有太多剧集可拍，现在要衡量孩子问题。」Hey Brother将到美国登台，萧正楠称只会到当地几天，「尽量将行程缩短。现在会以爸妈的身份行先，接工作要看当日儿子是否要上堂才决定。」

萧正楠为人父心态改变

此外，早年萧正楠同鼎爷（李家鼎）拍剧《公公出宫》，他有留意近日鼎爷家事新闻，称自己作为后辈，不宜给予太多意见。萧正楠眼见鼎爷的状态大不如前，「以往你不会记得鼎爷几多岁，他企出来永远说话大声，做事精神，但这几年他真的好攰，希望他不要把家庭事放上心，健康为上，理不到的事便不要理。」问到作为父亲，是否会供养儿子到几十岁？萧正楠︰「我是严父！翠如教仔较为宽松。我不会纵容儿子！他在家中想摸电掣，我不准，就算他哭，我也不会纵容！有些事不可以做就是不可以，从小便要给予概念，不是哭喊、扭计就可以！」