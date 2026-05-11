陈志云涉贪官司看清朋友真面目 男星转投「余党」割席：世界仔识做呀 矛头直指崔建邦？

陈志云近日接受传媒访问，重提当年卷入涉贪案的经历与人情冷暖。这宗缠讼七年的官司最终在终审法院还他清白，陈志云坦言至今仍不知举报人是谁，但事件却让他看透身边人的真面目。他特别感激好友王喜雪中送炭，在他被扣查后为他准备备用电话，更承诺随时陪伴助他度过情绪难关；相反，昔日获他力捧、被外界归类为「迷云党」的一名男星，却在余咏珊上任后变身「世界仔」火速与他割席，转投「余党」以保形象，令他深刻体会到职场上「一朝天子一朝臣」的残酷现实，他说：「呢个世界仔识做呀！」言论即引起网民讨论，不少人猜测这位「世界仔」男星的真正身份。

男星转投「余党」矛头直指崔建邦？

其实翻查过去报导，昔日被封为「迷云党」的男星主要有四位，分别是与他关系最密切的挚友王喜、曾以「Honey」称呼他的爱将邓健泓、深得他提拔的崔建邦（Amigo），以及前TVB艺人宁进。不过，近年仍与陈志云保持来往的只有王喜与邓健泓，前者在官司期间一直不离不弃陪伴在旁，后者早前被发现即使移民加拿大，仍有为陈志云处理剪片工作。至于已淡出幕前的宁进，2021年仍有跟陈志云聚会，可见三人嫌疑不大。

因此，网民将「嫌疑人」目标锁定在崔建邦与宁进身上。当中，又以崔建邦的嫌疑最大，事关当年陈志云因官司离开TVB后，崔建邦正正获得当时刚上位的高层余咏珊力荐，一度重返大骚司仪及节目主持岗位，曾参与的节目包括2011至2016年的《十大劲歌金曲颁奖典礼》、《香港小姐竞选》、《星梦传奇》等，可见陈志云2011年卷入官司后，崔建邦工作仍然非常多，与陈志云口中描述转投「余党」的男星特征不谋而合。

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陈志云重返旧东家TVB机会微

访问中亦谈到当年离开TVB的内幕，陈志云透露虽然在停职期间公司有发还薪金，但极度热爱工作的他无法忍受「无了期等待」及不获安排实质工作，最终决定主动向方逸华请辞。离巢后他的事业依然多姿多采，先后转投商台出任高层，近期更为HOY TV音乐节目《岁月如歌》担任声音导航。当被问到未来会否重返旧东家TVB时，他坦言机会微乎其微，并豁达地表示虽然自己心中毫无芥蒂，但别人未必作如是想。

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陈志云误堕投资陷阱损失千万

除了事业上的风波，陈志云在访问中亦大爆曾遭遇财务重创的惊心动魄经历。他透露曾因过度信任相熟银行经理，在不知情下误堕杠杆投资陷阱，直到股市大跌被追讨300万补仓时，才惊觉自己一直被安排「炒孖展」。面对庞大的财务压力与滞后的财务报告，他一度每天担惊受怕至需要服食镇静剂，最终决定强行斩仓止蚀离场，为此惨损高达八位数字（过千万）的积蓄。不过，现年67岁的他如今早已看开，直言损失了反而如释重负，经历过人生高低起伏后有感「最紧要健康」。

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