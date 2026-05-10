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中年好声音4丨莫家淦深情献唱冧老婆 贤妻靓样曝光 两子擅长武术多次比赛获佳绩

影视圈
更新时间：22:55 2026-05-10 HKT
发布时间：22:55 2026-05-10 HKT

莫家淦因参加《中年好声音4》而人气急升，在今晚（10日）播出的节目中，他深情献唱张国荣的名曲《今生今世》，将这首歌献给一直默默支持他的太太黎慧盈（Kenix），大晒恩爱。

莫家淦入行22年多谢老婆陪挨

莫家淦自2004年入行，虽然已在演艺圈打拼22年，但他坦言自己的演艺之路并非一帆风顺，甚至曾兼职做搬运工人来养家。在节目影片中，他感谢太太多年来的陪伴，同时澄清不是住豪宅，他说：「虽然我唔系住咩大屋，但是我有一个结婚14年，依然肯陪我挨、牵著我的老婆。」场面温馨感人。

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莫家淦老婆外形温婉

莫家淦与太太Kenix于2012年结婚，婚后育有两子莫朗翘和莫皓贤。从莫家淦经常在社交平台分享的家庭照可见，一家四口乐也融融。太太Kenix拥有一头长发，外形温婉，散发著贤妻良母的气质。在家庭照中，她总是带著温柔的微笑，眼神流露出对老公和儿子的爱意。

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莫家淦两子武术超群

除了拥有幸福的家庭，莫家淦的两个儿子亦十分出色。大仔莫朗翘和细仔莫皓贤经常参加武术比赛，并且屡创佳绩。在其中一张照片中，两兄弟穿著整齐的蓝色武术比赛服装，哥哥更戴著闪亮的金牌，坐在颁奖台的第一名位置上，尽显功架，可谓虎父无犬子。

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