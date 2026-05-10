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宋宛颖游说好姊妹同居 孖庄子璇与倪乐琳组女团SHE

影视圈
更新时间：23:14 2026-05-10 HKT
发布时间：23:14 2026-05-10 HKT

宋宛颖（Sabrina）、庄子璇（Hilary）、倪乐琳（Ellyn）等16位《魔音女团》出席宣传活动，3人一起受访，对于被指大热入围组成女团，她们异口同声表示「好希望」，宋宛颖形容赛事过程就像过山车一样。她们肯定地说，不论最终是否能成为最后六位被选中入团的人，也不伤感情，私下她们经已自组女团为「SHE」（3人英文名头一个字母），一定会齐上齐落。

宋宛颖幸有好姊妹陪伴

问到可有找投资者协助她们SHE成团出歌？宋宛颖笑言：「我要致电给邬友正先生问问，因为他太太也是香港小姐师姐翁嘉穗。」倪乐琳表示印象中，香港小姐冠军好少转型女团，大多是演员或主持工作。宋宛颖的家人不在港，她表示平日有心事，都是几位好姊妹安慰她，表明好想一起住。问一起住是否担心容易发生磨擦？她们指做邻居便可以经常见面。庄子璇笑称可以在走廊打边炉。倪乐琳称，搬出来住之前，要先努力赚钱。

庄子璇令观众跌眼镜

赛前被睇高一线的庄子璇在「团队考试」中表现失色，遭韩国靓仔排舞老师Geon点名批评拖垮了整首歌，她表示，当时表演完毕还以为没问题，怎知看剪辑片段时发觉舞步不齐，有点甩漏。事件令外界跌眼镜？她笑言：「跌眼镜是好事，如果之后真的成团，大家便可以执起眼镜！（听到评审的评论可会不开心？）不会，他们十分中肯，全都是发自内心，我有听入耳。」

倪乐琳被赞反添压力

倪乐琳被评判指其演出似成团的演出者，她说：「当刻听到真的很开心！同时瞬间感压力，因为知道自己有许多地方不足。」庄子璇补充，完成是日工作后，便晚上与妈妈吃饭庆祝母亲节。倪乐琳同妈妈切蛋糕庆祝，而宋宛颖的妈妈身在澳门，「我明天有工作，今晚又不能到澳门，只能同妈咪视像！」

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