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YS韩国偶像学院社长Yong Heo人气爆灯成集邮目标 JJBABY被钟雨璇大赞跳舞劲

影视圈
更新时间：22:45 2026-05-10 HKT
发布时间：22:45 2026-05-10 HKT

YS韩国偶像学院社长Yong Heo今日出席母亲节活动，更派出两队精英组合——JJBABY与YS Team上台献技，令全场气氛高涨。社长Yong Heo近期人气爆灯，担任TVB《魔音女团》评审，与陈洁灵、陈奂仁等前辈同场点评，专业幽默的表现令「韩国社长」形象深入民心。今日他亲临撑场，吸引现场不少粉丝集邮，其中钟雨璇更开心与社长合照，大赞他「高大靓仔」。

JJBABY狂吸日本及泰国粉丝

打头阵的孖妹组合JJBABY（Jaybo与Jaybie）童星出身，曾参演新版《十月初五的月光》，早前更获邀参加，现正在香港HOT TV 热播中的 韩国选秀节目《明日之星》，在BIGBANG大声、2NE1等星级评审面前表现出色，狂吸日本及泰国粉丝。现场歌星钟雨璇对JJBABY大为赞赏指她们跳舞好劲！原来雨璇早已看过《明日之星》的参赛片段，大赞两人在网上人气高企。

YS Team有全能导师助阵

另一队YS Team同样实力强劲，成员包括LENNA.T、Soe、Mia、Kaily及Charmaine。其中LENNA.T堪称全能导师，不但是YS香港首席排舞师，更是全港首位考获韩国认证「K-POP专业教师资格证」的港人。她近期在《魔音女团》担任编舞老师，负责训练参赛者，细心编排获观众及参赛者一致好评。
 

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