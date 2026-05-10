叶子楣揾另一半要合眼缘 筹备榴梿酒店明年开业 考虑投资电影升格做监制

叶子楣今日（10日）出席一个母亲节活动，她表示妈妈在世时，每年的母亲节都会陪她，自从妈妈离开后就很得闲，笑言这些节日人很多，她宁愿留在家独处，一点也不觉得寂寞，反而向往一个人过很开心，问到现在可有追求者？她表示期待，但都要对方合眼缘，才可以考虑之后的事。

叶子楣用酬劳做投资

叶子楣最近进军商界，与拍档在马来西亚筹备榴梿酒店，预计明年开业，称现在有很多东西要学，问到投资几多？她笑说：「本来对方是找我做代言，但我不想，提议不如用酬劳来投资，不过我很懒，拍档很勤力，靠晒他，他都好有交带，我们经常保持联络，我对他很信任。（要做商界女强人？）我都仲学紧，现在市道不好，能有另一个发展都是好事，疫情后大家都喜欢旅行，觉得旅游业有得发展，但不敢讲自己是旅游达人。」讲到幕前工作，叶子楣表示一直有在倾，但很多都是得个讲字，直言投资电影需要资金，现在大环境不好，很多投资者都比较保守，问她可有想过自己投资电影或做监制？她笑谓都可考虑，也想多方面发展。