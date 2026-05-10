方力申结婚生女赢世锦赛迎Perfect Moment 解锁红馆梦：做到25年系奇迹｜名人杂志

方力申从运动员转型为艺人，25年的演艺生涯中，既是歌手、演员亦做过主持，然而在萤光幕前勇于表达自己的小方，私下却认为自己能做到现在是一个奇迹，直言以前顾虑多、无自信，但现在心态不同，既然别人都不怕给他机会，自己就要尽力做到最好，尤其是结婚生女后，更觉得自己要做好女儿的榜样。小方即将首次于红馆举行演唱会，并取名为「Perfect Moment」，正正是因为现在是他人生中的最好时间。撰文︰黄佩丽、摄影︰林宾尼

方力申的第一次

方力申将于5月15日及16日首度在红馆举行《Perfect Moment最佳时间演唱会2026》，他表示原本只办一场，现在加至两场，更紧张及兴奋，透露之前在内地做音乐会都只是做一场，未试过连续两场，「演唱会比音乐会时间长，加上又是在自己屋企（香港）、在红馆开，本来开一场觉得无问题，唱多啲歌跳多啲舞都可以应付，但两场就有卖飞压力，我未试过连续做两场，之前在内地做巡回，都是一个地方做一场，所以真的很紧张，希望两场都有人来看。」

小方荣升人夫及人父更胜出世锦赛，如今又首度开红馆骚，无疑是他人生中的Perfect Moment！

近排小方都积极操肌，落力备战红馆骚。

小方之前在内地举行巡回演唱会，更安排「高仿邓丽欣」合唱。

方力申自认唔叻

方力申续说，能在红馆开骚是成就解锁，因每个歌手都有红馆梦，20几岁做歌手就已有红馆梦，但始终开不成，于是已放下多年，又坦言一直觉得自己在各方面都不是太叻，「我跳舞不叻，讲嘢不叻，又无天才表演，人哋未睇我个骚，我已经觉得会闷。（咁无自信？）我是有自知之明，所以能在这行做到20几年是一个奇迹，我无谂红馆好多年，直到公司同我讲攞到红馆个期，初时都无太大感觉，慢慢想得多了，发觉就算我无在红馆开过骚，我都时常到红馆，无论是去睇骚、做嘉宾或出席颁奖礼，我都有上过红馆，今次终于到自己在红馆做骚，不枉我做了20几年艺人，既然别人都不怕给我机会，我就要尽力做到最好！（攞红馆档期是公司帮你争取？）在不同时段都有帮我争取，但之前都不成功，直到上年父亲节，我公布太太怀孕后，红馆就批咗呢个期，我都觉得好神奇，去年是我人生最特别的一年，我结婚又生BB，游水的事业在世锦赛都拎咗3个奖，所以上年是人生最特别一年。」

小方笑言自己能做到现在，算是一个奇迹。

小方的宝贝女脚头好，他则大赞是太太旺夫。

方力申感触 全家见证赢奖牌

当问到是否女儿脚头好时，方力申即笑指是太太旺夫，并谓去年最大的感触并非是为人夫为人父，而是在新加坡出战世锦赛，在男子45至49岁组别200米背泳游出2分16秒84，以0.14秒优势力压对手封王的时候，「父母、弟弟、太太、太太肚入面的BB都一齐来看我比赛，当赢咗的时候真的有很大感触，因为我无想过会重新爱上游水，然后再比赛又有家人来看，感觉就似是回到20几年前，全家人都来睇我比赛的时候。」

小方直言以前顾虑多、无自信。

小方感触父母、太太及细佬能齐齐见证他攞奖。

方力申再爱上游水

问为何会重新爱上游水？方力申表示退役后已很少再想比赛的事，因一次45公里的慈善环岛泳，才再次爱上游水，「游返水后觉得不要浪费，于是就参加比赛，开始时再练水时很辛苦，有想过不要再游，但我的兴趣中，做得最好的是游水，好胜心就回来了。现在游水的心态和以前做运动员不同，以前是和最佳时间去比赛，现在就是和年纪去比赛，现在觉得快过同年的人已经好成功，不需要和自己个人最佳时间比赛，我这个年纪可以游到几快呢？45岁最快的时间是几快呢？去到46岁又可唔可以快过45岁呢？究竟是你年纪大到无得再快，还是你仲可以在你的岁数达到你的极限呢？入面都有很多学问，亦有很多目标去追求，在我的岁数组别中都有一个世界纪录，虽然不是遥不可及，但又无一定要打破纪录的心态，因为都几难的，哈哈。始终我现在不是全职运动员，爸爸看完我比赛都说，以前我是业余，是学生运动员，其他人是全职，业余斗全职不够斗，现在大家都是业余，成绩就拉近。」

小方直认当下多了好多需要考虑和顾虑的事。

小方因为参与45公里慈善环岛泳，再次爱上游水。

方力申希望做女儿偶像

方力申笑言会一直游下去，指世锦赛90几岁都可以参加，「睇下是边样嘢不见得人先，是时间不见得人先，还是身形不见得人先，我睇到90几岁组别的成绩是佩服到五体投地，80、90岁时行都未必行得到，还可以游到咁快，是一件很振奋的事，也是一个动力令自己去做，希望小朋友将来看到爸爸攞过奖，会当我是偶像。」

小方希望做女儿偶像。

小方不时都会分享与饼印囡囡的幸福合照。

方力申事事以妻女为主

方力申红馆演唱会以「Perfect Moment」为主题，他直言当下就是他人生中最好和最幸福的时间，笑谓有了家庭后，现在事事以太太和女儿为主，对将来也有很多计划和担忧，「除了会谂小朋友的将来，也会谂太太，分担她的担忧，养儿一百岁，长忧九十九， 除了自己，也要疏理太太的情绪和担忧，所以会多咗好多的考虑和顾虑。」

小方对将来有很多计划和担忧。

太太叶萱之前出了韩文版自传，勇敢说出那段不幸经历。

方力申俾人闹到惯

方力申太太叶萱因过往的经历一度成为网民讨论的话题，方力申表示全家人都很支持太太，即使外间的声音曾为太太带来压力，他都会一直在身边支持，「她经历过这些事，都好睇她点去面对，她之前出了自传，是以韩文出版，她到今日都还在挣扎要不要出中文，或翻译其他语言，她在韩国攞过奖表扬她的发声和勇敢，但在香港就会有不同的声音，其实部分原因都是因为她是我太太，我就俾人闹惯，到今日已经不太介意其他人，但她并非这样，我有对她说，如果真的很介意，会被舆论影响就不要出，我想她在一个最舒服的环境做她想做的事。（有想过几时同小朋友讲妈妈的事？）没有想过，但不会主动让她接触宗教，我们现在都无信仰，当然小朋友将来有自己的发展，我们不会引导她。」

方力申Make up︰Yen Lai、Hair︰Kin Tam@ ILCoplo、Outfit︰@markfastasia