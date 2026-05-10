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李启言父亲李盛林牧师安息礼定于6.6举行 帛金将拨作阿Mo医疗费用

影视圈
更新时间：11:00 2026-05-10 HKT
发布时间：11:00 2026-05-10 HKT

男团MIRROR演唱会意外伤者、舞蹈员李启言（阿Mo）的父亲李盛林牧师，于今年4月25日离世，享年71岁。自阿Mo李启言于2022年演唱会上意外受伤后，李盛林牧师一直透过每周的代祷信，向外界传达儿子的康复进展，父子情深感动无数港人。李盛林牧师的长子Derek Li昨晚（5月9日）透过社交平台，公布父亲的安息礼安排，并感谢各界关心。

阿Mo李启言父亲安息礼敬辞花圈

李盛林牧师的家属在公告中特别备注，恳辞花圈。若有心意，帛金将全数用作李盛林牧师儿子阿Mo李启言的医疗及生活费用。家属并引用《提摩太后书》4章7节：「那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。」以总结李盛林牧师奉献、坚毅的一生。

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阿Mo李启言父亲回到天父怀抱

阿Mo李启言的爸爸李盛林牧师一生致力于宣扬福音、牧养信徒，曾任神学院院长，以其温厚谦和的品格为人称道。在面对儿子阿Mo李启言遭遇巨变的极大考验时，李盛林牧师始终展现出坚韧不拔的信仰力量。如今李盛林牧师已卸下世上的劳苦，回到天父的怀抱中。

【李盛林院长安息礼安排】

日期： 2026年6月6日（礼拜六）
时间： 早上 10:30
地点： 圣公会圣安德烈堂（九龙尖沙咀弥敦道 138 号）
主礼： 陈讴明大主教
证道： 吴瑞龙院长

【特别备注】

「敬辞花牌，帛金作为李启言的医疗生活费之用」
家属 谨启 2026年5月9日

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