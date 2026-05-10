IT狗2.0｜凌文龙爆古天乐气场大吓到跌落梳化 预告结局篇再有神秘人客串 自认少上网不评论游学修删帐号

凌文龙和陈汉娜表示拍摄过程很开心，很多时都忍不住笑，爆其中一场岑珈其被人掌掴，原本打完导演会叫cut，但导演一直没叫，其他演员又没有理会他，他当时就真的忍不住笑了出来，凌文龙指这场戏拍了几次，嫌岑珈其被打得少。

凌文龙回应影射《试当真》

剧集请来古天乐客串，凌文龙指当时很兴奋，赞古天乐气场犀利，自己跌落梳化一幕是不敌古天乐气场的自然反应，并透露结局篇也有神秘人客串，叫大家要好好期待。《IT狗2.0》播出初期，游学修在社交平台发文炮轰被抹黑，疑似不满剧集影射《试当真》曾推出的NFT项目，最后更删除社交平台帐号，凌文龙表示不太清楚，直言剧中有很多情节都有影射，加上剧情与科技有关，提到NFT是很正常，认为剧情并没有影射特定的人和事，问到可觉得游学修删除社交网反应过激？他表示不太懂分析，平时也很少上网。

孖陈汉娜撑Lokman舞台剧

另外，他主演的电影《UFO离奇命案》在意大利乌甸尼远东电影节在竞赛电影项目中获奖，凌文龙表示拍摄时没想过获奖，为导演感到高兴，指电影早前举行神秘场时反应好好，期待电影于7月时正式在香港上映。杨乐文近日演出舞台剧，凌文龙和陈汉娜都有去捧场，指舞台剧很好看，感受到演员之间的爱，又赞杨乐文的演出很百变，与剧中「星之子」的形象完全不同。