IT狗2.0｜陈瑞辉连赶2场感受粉丝热情 获余逸思提议用金句写歌 愿做「树窿」想用生命影响生命

凌文龙、陈瑞辉(Frankie)、陈汉娜和余逸思等今日（9日）出席ViuTV剧集《IT狗2.0》巴士巡游快闪活动，众人乘坐主题巡游巴士走入闹市，沿途与大批市民热情打招呼，当看到古天乐的大型广告时又一起挥手合照。过百粉丝在旺角等候，见到巴士停下时即大声欢呼，一众演员落车派礼物，粉丝表现热情但未有混乱，场面热闹，当巴士驶往尖沙咀时，有旺角的粉丝驾私家车提早到尖沙咀等候，尖沙咀的人数虽不及旺角，但场面一样热闹。

Frankie用Never语气唱歌有难度

剧集还有一星期就完结，一众演员都表示不舍得，陈瑞辉指最近很忙，但都会尽量即日追看，余逸思笑指拍摄过程很盏鬼，有时会临时加戏，又说观众很担心她与梁仲恒和陈湛文的三角关系，会叫她小心陈湛文，并透露他们有疑似BL场面，非常好笑。陈瑞辉早上出席MIRO见面会，结束后就赶来为剧集宣传，虽然今日连走两场，但不觉得累，指在见面会见到粉丝很感动，每人只对他讲一句打气说话，但4、500粉丝一人一句就很有力量，讲到他在剧中Never一角令人印象深刻，他直言在见面会上有粉丝要求他用Never的语气录音，他都一一照做，问到他可会以Never语气出自己的歌？他表示很难做到，毕竟角色充满负能量，身边的余逸思就指剧中角色有很多金句，提议集合起来写一首歌，陈瑞辉认为可以考虑。

陈瑞辉跟粉丝互相打气

去年大埔宏福苑大火，陈瑞辉亲到大埔送物资，又主动联络受影响的粉丝送暖，近日该粉丝重提偶像窝心行为，陈瑞辉说：「宏福苑是不幸事故，我能做到几多就几多，想大家舒服开心，估不到小小举动令粉丝咁关注，觉得自己做得好好，一直以来都想用生命影响生命。（经常都会鼓励粉丝？）又不是经常，有时他们会将我当树窿倾诉，明白他们生活上都遇到很多难题，一有机会或在公开场合都会为大家打气，其实都是互相打气，大家一起努力。」