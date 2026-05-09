裕美已无结婚生仔念头 回应《东周刊》撑林作读哲学讲嘢叻 钟意赢男人收入高过男友几倍

裕美今日(9日)到荔枝角为HOY全新节目《九运会客室》进行录影，由于裕美是教会信徒，所以不大相信命理风水，她笑称，只会听一些好的说话，若被预测坏方面的一概不听入耳，为免担心和忧虑。

裕美怕生女似林作

早前男友林作在愚人节贴出与裕美的婚纱照，还称已结婚几年，对此裕美笑指，林作明年会说她生仔，又透露，林作原先安排今年愚人节说她有喜。问到是否真的与林作已结婚?她没有直接回答，只称影婚照是闲事，自己也会为客户公司影婚纱相，她说:「8年感情已不再是热恋，已经没有了结婚生仔的念头，除非是与毕比特结婚。原本以前我很想生仔，现在对着林作便不想生，因为生女出来，样子似爸爸便不行，生仔以爸爸又太难教，林作更抵死地说，若生出来的女儿丑样，便逼她做TB。」

裕美称林作已出名不用抽水

此外，早前《东周刊》独家爆，林作从JPEX案后极速翻身，早前转做心灵导师开班吸金。裕美指，林作最不开心是被指是心灵导师，其实他是教哲学，他要改变人的思维，无论在爱情、事业或家庭上，也要有对的思维模式，看事件便会更广阔，才能从根源解决问题而不是只解决表面，她说:「我觉得他很适合做，因他是读哲学而且讲说话叻，只是钟意夹杂着一些咸湿内容，但却令人印象深刻，是很适合做老师，(赚到钱?)对，最适合他是用把口工作，所以他做得很开心又有意义。」又指林作近日很少出来抽水，一来太忙，二来已经够出名，他觉得不再需要出来抽水，以前抽水是想零成本得到出名，现在够出名时便扭转自己，让人看到他最型和最真实一面。

裕美似林妈妈做人生目标

而裕美经营的生意也做得很好，又透露生意收入比林作现在导师收入多几倍，她说:「我只是要赢林作，牛津毕业，但不好意，他也不够我人工高，我最钟意赢男人和伴侣，会很有成就感。他也钟意我赢他，他有点恋母癖，经常说我似他妈妈，可能学历不高，但工作上很有干劲，(说你似他妈妈不会不开心吗?)似他妈妈那么有钱会很开心，他妈妈30多岁便不需工作，每次听到她的消息都是去那里玩或那里购物，她很劲这年纪还有很多男朋友，这是我人生目标。哈哈!」