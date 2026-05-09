泳儿神还原《感应》被赞谦称是用「中女声」演绎 爱看评论区攞灵感 惊讶网民看破《散光》歌词暗号

仁美清叙主席程瑶与身为助学大使的泳儿及林晓峰今日（9日）到启德出席慈善发布会，泳儿指能以公众人物身份去做慈善是很有意义，也多谢程瑶的邀请。

泳儿望有日上启德

泳儿早前演出「25+英皇群星演唱会」唱《感应》被网民指是「神还原」，她笑言不可话自己是神还原，因为自己出道时是妹妹声，现在没办法以少女味唱，是用中女声去演绎《感应》这个故事，但都多谢大家有留意，期望日后有机会可以唱一首完整的给大家听，又指再唱的时候有特别感觉：「公司25周年，我又系20周年，好难得企喺启德个台上面，门一打开我肾上腺非常之高，到呢几日虽然完咗个骚，但我仲系几亢奋，谂到喺启德几万人嘅情况下唱紧自己初出道嘅歌，希望日后一步一步嚟可以慢慢登上大舞台。」

泳儿称第二场有调整做得更好

提到有歌迷投诉演唱会太早完场，泳儿表示也有留意，她解释因为表演单位跟第一天有点不同，而完成第一场表演后，大家也有去想如何令表演更加好，所以第二日做调整，希望可以做得更好，满足各方面，但亦认为很难去满足任何人：「我哋已经用心去调整，四个女仔都觉得第一晚个耳机有啲问题，有几句冇声，第一日又觉得自己未发挥得最好，唔系唱得最好，我都有留意网民话我哋四个分开几好听，但一齐就有啲嘈，所以即刻都同姊妹谂点样再做好啲。」

泳儿笑言有有老花时出《老花》

对于泳儿推出完歌曲《老残游戏》后最近又推出《散光》，被网民指是「身体三部曲」，她笑著否认，并指若大家可以这样联想起来，也是帮自己制造了一个Marketing，若干年后自己有老花时会出《老花》，她觉得网民好犀利，因自己有时候在评论区也会得到灵感去做歌：「《散光》里面讲咗我一只旧歌叫《有谁来爱我》，跟住我见到啲网民攞咗成份歌词来阅读，里面隐藏咗好多旧歌嘅暗号，但其实做（歌）嘅时候系冇谂过，佢哋嘅创意系好犀利，所以我好钟意睇评论区。」