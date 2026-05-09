菊梓乔疑中搭鸡棚骗局怒斥「身边人」长期演戏 保锜「自爆式」澄清：唔洗问人借钱

前「星梦一姐」菊梓乔（Hana）与保锜感情扑朔迷离，但近日菊梓乔忽然在社交平台发文，疑被人借钱不还：「答应我，呢世都唔好借钱畀人，识咗几耐都好，几熟都好。」当中未有透露对方身份，却有大批网民呼吁保锜，又认同菊梓乔「一讲钱就失感情」。

保锜自证清白

保锜昨日（8日）在Threads留言：「我唔洗问人借钱住，日日努力返工，感谢关心」，疑为开腔回应菊梓乔的借钱言论，自证清白。只是保锜的举动引起网民两极反应：「保锜真系求生欲极强，即刻划清界线」、「呢啲就系专业」、「原本都冇谂过系你，你咁快冲出嚟，真系有啲此地无银㖞。」

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保锜之后又积极回复网民，被问到「做咩要问人借钱」、「还晒未？」、「之前已经借够所以呢刻唔使再借？」保锜秒回：「咪屈啦」。有网民打趣问：「你洗唔洗跟得咁贴？」保锜认真表示：「费事俾人话系我，我自己努力返工」，以自爆式澄清。

菊梓乔疑受骗

不过菊梓乔再度在Threads大呻：「我以前都唔知咩叫做『搭鸡棚』，但系中过之后就知道了，仲要一开始唔知道中咗，因为通常呢啲都系身边嘅人，呢个职业真系创造力丰富，故事引人入胜，佢有无限创作力，人生如戏，佢哋每一日，每一句说话都系演紧戏，而佢可能就演咗一世， 最紧要除咗呃身边嘅人，要将自己都呃埋，一个唔留神真系会中招」，未知是否与借钱事件有关。

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