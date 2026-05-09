袁伟豪回应剧透指两地文化差异 张宝儿为「袁咕碌」退学自订学习计划 袁母寿宴被网民赞食咗防腐剂

袁伟豪近日因在社交平台分享在马来西亚拍摄电影的剧照，卷入「剧透」风波，被网民狂轰不懂行规，引发网上热议。今日（9日）袁伟豪与老婆张宝儿及大仔「袁咕碌」一起出席慈善步行筹款开步礼，而大会也送上蛋糕，预祝在本月11日45岁生日的Ben生日快乐。

袁伟豪认双方都有责

早前袁伟豪因贴剧照引来风波，他指之前在马来西亚工作了5个月，自己一直也有在社交网贴剧照，而杀青时剧组也给他新的照片，自己也当纪录照贴，但贴完后与剧组也发现当中有照片可能涉及剧情，所以提议他不要贴，而自己也因不熟悉社交平台的用法，所以直接将帖删走，重新上载照片：「的而且确马来西亚同香港嘅宣传系唔同，基本上佢哋由开镜开始已经有好多剧照出嚟，我都觉得几得意，因为平时影啲相系收埋，到出街嘅时间先做宣传，（即系剧组有出错？）我哋大家双方都有责任，因为冇谂过𠮶张相有几个人物组合，会令观众预先知道剧情发展，所以都唔会涉及造型、有啲咩破绽咁样。」

袁伟豪夫妻暂停追第三胎

提到今次慈善步行筹款，袁伟豪指与张宝儿从拍拖、结婚到组织家庭至今已是第4年参加：「由拍拖、跟住结婚、再到有咕碌、再有埋细佬，而家阿哥出嚟支持下。」对于之前两次参与活动时，张宝儿也有喜，问到今日是否有喜事公布？他们即笑指要暂时停一停，待两个儿子再长大点才考虑。张宝儿早前拍片表示因「袁咕碌」在playgroup表现反常，故决定帮他退学，又为他进行「脑评测」及自订学习计划，他们透露儿子很快要返学，但现时仍挣扎究竟选传统还是国际学校，张宝儿指与老公也是读传统学校出身，但希望因应大仔的性格和喜好选择。

张宝儿笑妈妈被指与袁咏仪撞样要揾窿捐

明天母亲节，两人表示已预备跟他们的妈妈庆祝，袁伟豪指成为父母后更了解母亲的伟大。对于他早前筵开八席为袁妈妈庆祝71岁生日，事后袁妈妈获网民大赞「吃了防腐剂」，不似71岁，他指妈妈一直希望请亲友一起庆祝，故宝儿为她安排了寿宴。另有网民指张宝儿妈妈与袁咏仪撞样，她笑言妈妈知道后表示想揾窿捐，又指妈妈平常很少出镜、为人低调，这次难得去做美容共度母女时光，所以拍vlog。