阮小仪离开电台后首演舞台剧 获老公传讯「全世界交畀我」力撑甜到漏 杨乐文爆MIRROR队友分批捧场

阮小仪、MIRROR队长杨乐文（Lokman）及梁仲恒等主演的舞台剧《关于那只龟回魂的故事》今日起于演艺学院公演，并为演出举行入台拜神仪式。阮小仪离开电台后首度演出舞台剧，受访时直言略感紧张：「本身未紧张，但今朝有一刻觉得紧张，始终排练足足七个月，好期待知道观众反应。」对于忍笑忍泪，阮小仪与杨乐文均表示不担心，小仪笑言：「唔惊焗蟹，唔使忍想喊就喊，情感系真实来自现实生活同宠物或者家人嘅关系。」杨文乐亦有同感笑言：「焗蟹放蟹都试过晒！」

杨乐文亲手设计Team Turtle

舞台剧全体演员今日身穿同款上衣现身拜神，胸前印有乌龟主角「小陆」头像、并写上Team Turtle字样，全员团队精神十足，原来设计出自杨乐文之手，他笑言：「小陆系我哋家庭核心成员，重要成员当然要摆中间同埋摆大头！」

阮小仪老公避睇头场

阮小仪表示今日已邀请父母观赏首场演出，但笑言：「『四大长老』又唔会，爸妈一向好支持我，过往舞台剧演出都第一时间睇。」至于丈夫则未能出席头场，因家中爱犬尚在医院留医，需要分担照顾责任，但仍开玩笑：「可能神秘演出⋯⋯」阮小仪感谢丈夫尽力帮忙，为自己照顾全世界：「收到佢讯息话『放心啦，全世界交畀我！』我觉得我好幸福，喺最忙乱时刻有佢温暖支持，胜过任何嘢！」坦言丈夫默默付出让她能够专心排练，亦会尽快安排错过头场的丈夫观赏。杨乐文则透露家人将于第二周演出才入场观赏，一众MIRROR成员则会分批入场：「有邀请队友睇，应该会打散嚟睇。」早前杨乐文于社交媒体邀请观众抢购剩余门票，表示直到目前公演日仍有部份场次有门票，但口碑方面希望由今晚观众建立：「我就唔讲有几好睇几感动，观众睇完自己讲啦，到时就买唔到飞喇。」阮小仪补充指未有加场打算，但若演出在受欢迎下加场，自己必定第一时间安排档期。

