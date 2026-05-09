Aimu、Kohana@Avantgardey劲舞《野口KUKUKU》贺小丸子生日 收集意见再跳广东歌吸粉

今日（8日）是樱桃小丸子诞生的大日子，日本人气舞蹈百天团AVANTGARDEY成员Aimu、Kohana以表演嘉宾身份现身商场露天广场举行的樱桃小丸子生日派对，她们除了表演精心编排热舞《野口KUKUKU》外，更以歌曲《问题天天都多》大显舞艺，现场吸引大批粉丝到场支持。

Aimu、Kohana冇时间搭小轮食蛋挞

Aimu以英文表示友好，并说：「Nice to meet to you！」Kohana表现亲民，更以广东话打招呼，她说：「大家好！」首次以歌曲《野口KUKUKU》大显舞艺，Kohana表示为这首歌表演觉得好开心，跟队友Aimu也是小丸子的粉丝，自己比较喜欢小丸子的最好朋友小玉。Aimu则笑称喜欢野口同学，因为发型及造型跟她们很似。问可有收藏小丸子周边产品？她们指AVANTGARDEY与小丸子联成推出锁匙扣。谈到今次香港之行，她们表示未有时间四处游览，下次再重临香港也想食蛋挞外，亦希望乘搭天星小轮游览。提到AVANTGARDEY以往挑战大跳多首广东歌曲，她们笑说：「大家可以话畀我哋知，而家香港有乜嘢歌曲好兴嘅，可以提议一下。」