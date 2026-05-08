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周殷廷智慧理财谂定晚年点样过 一日只食一餐操出红馆肌肉

影视圈
更新时间：21:46 2026-05-08 HKT
发布时间：21:46 2026-05-08 HKT

周殷廷（YT）化身「理财师兄」拍广告，YT穿上简约型格西装，拍摄广告时摆出多个型格甫士。YT表示一直「亲力亲为」管理资产：「因为我觉得理财呢样嘢要自己去学习，无论系点都冇得赖，呢啲系应该要有嘅知识嚟，唔系畀咗人（管理）咁就算！」

周殷廷时间就系金钱

问到理财心得，YT认为目标不一定系要赚大钱，最重要系安稳无忧：「对我嚟讲，理财就系可以好安定、安稳咁样过完呢一生，唔会冇钱，呢个就系一个好基本嘅概念。即系唔好讲赚大钱呀，如果你正常打份工嘅话，你想去到你年纪大啲嘅时候都安稳无忧，我觉得呢个系非常之紧要嘅一个步骤。」YT笑言除理财之外，管理时间亦非常重要，认为最宝贵的财产正正是时间。

周殷廷「完美主义」作祟

虽然平时拍MV经验丰富，但YT竟自爆拍广告时会「紧张」 ：「我自问系完美主义者，加上自己有幕后经验，知道导演、客户有期望，有要求，即使导演话『Good Take!』，心入面都会好紧张，由上场𠮶刻一直喺度谂，我头先系咪已经做到最完美，会唔会有嘢甩漏呢？」

日前周殷廷（YT）亦为乐迷报喜，宣布将在8月红馆举行个唱，Poster中YT展示一身肌肉上阵，大骚「男人味」：「其实唔系话今次演唱会特别操fit啲，平时一日都系食一餐饭，所以都习惯咗保持身形！今次红馆演唱会好多谂法，尽量唔讲太多，想畀惊喜乐迷。（会唔会跳舞？）呢个我会努力嘅，至于嘉宾真系未谂，要同production Team开晒会先至拍板。」

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