8点直乐VIURIETY丨陈泳伽Winka想介绍细佬追王家晴Candy：我阿哥都钟意你 一句「姑奶」即缩沙

COLLAR成员王家晴（Candy）及陈泳伽(Winka)宣传ViuTV全新综艺节目《8点直乐VIURIETY》，王家晴在灵魂拷游戏示范中宁选择高大光头男，受访笑言：「其实180cm都算高，同我差16cm！（如果再加13cm？）即系193cm？太高喇！」陈泳伽则表示选择「男版」沈贞巧（Gao）却非「男版」王家晴，全因对方太甜美，更乘机大晒恩爱：「真实世界已经拣好咗对象！」

王家晴否认节目和《女神配对》撞桥

二人在节目中将会化身邱比特为女嘉宾配对，与TVB恋综《女神配对计划》疑似撞桥，王家晴否认指：「唔同《女神配对计划》，我哋系speed dating形式，而且每集嘉宾都唔同。」陈泳伽补充指会因应女嘉宾择偶条件寻找男生，但并非在自己朋友圈中挑选。节目播放时间亦对准TVB《爱．回家》黄金时段，陈泳伽表示不存在收视对打战：「唔系对打收视，压力唔喺我哋身上，其他嘢交畀市场部门。」二人坦言直播形式为目前最大挑战，亦为公司首个直播综艺节目，认为需要展现自己最真实反应，亦担心没有字幕下口齿不清、冷场会影响观众，将要求自己提早睡觉以最佳状态拍摄。

陈泳伽介绍细佬畀王家晴

谈到为队友争取幸福，陈泳伽突然自爆：「我可以介绍我细佬，佢好钟意Candy！」但当王家晴大声称呼一声「姑奶」后，陈泳伽便马上退缩：「叫姑奶太老喇，都系唔好介绍，对你唔住喇细佬！」王家晴反击指胞兄其实也喜欢Winka，更连苏雅琳(Ivy So)胞弟也拉下水时，陈泳伽却以已经有男友大笑婉拒。

