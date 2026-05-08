8点直乐VIURIETY丨梁业卖关子暗示193郭嘉骏回归 何启华玩「人肉冰壶」险被推厂外 自爆周五小剧场变《ERROR大冒险》

ViuTV全新综艺节目《8点直乐VIURIETY》将于5月18日逢星期一至五晚上8点播出，ERROR成员何启华(阿Dee)、梁业(肥仔)、COLLAR成员陈泳伽(Winka)及王家晴（Candy）等一众艺人今日出席节目记者会。王家晴接受闺蜜灵魂拷问环节选择在身高与发量二选一之间选择高大光头对象，亦希望对象诚实如自己歌曲《直白》一样；陈泳伽则在六位队友变成男生成为对象中，决定拣选最有爱心与擅长烹饪的沈贞巧（阿Gao）。何启华与梁业示范「人肉冰壸」Jackpot游戏时，何启华竟几乎被温汤马仕一下大力推出录影厂外，成全场高层嘉宾大笑。

何启华低估游戏刺激程度

何启华与梁业受访期间笑言本来仅率先为观众体验游戏，何启华完全低估刺激程度，表示汲取经验后会全力为观众谋求最多奖金奖品：「未知有咩奖品，但听闻唔小嘢、肯定大单嘢，仲有累积！奖金方面就$1去到$1000万都有可能！」何启华更透露周五环节将上演小剧场，或许演变成《ERROR大冒险》但担心场地限制无法拍摄。

ERROR有望重聚

谈及ERROR全员在节目上齐聚机会，梁业暗示郭嘉骏(193)有机会回归：「希望大家都见到最期待画面！（四人同框？）唔透露住，佢放完『悠长假期』先。」何启华更开玩笑指每次想起郭嘉骏，脑海便会响起经典剧集主题曲：「首歌播完佢就返嚟，唔知要重播几耐？」ERROR有望重聚，梁业表示未来希望有更多音乐作品，以团歌优先、团综为副，何启华同意指：「追团歌先，好奇怪点解全世界都知录好晒，我哋其实想所有嘢新鲜整，唔卖隔夜货。」