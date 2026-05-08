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袁嘉敏加细码泳衣多角度超近镜任睇 抵不住的丰满上围配下身绝对领域若隐若现极具震撼

影视圈
更新时间：20:40 2026-05-08 HKT
发布时间：20:40 2026-05-08 HKT

移英失败的前港姐袁嘉敏（Candy）回流返港后，积极经营Patreon及社交平台以卖性感相赚收入，并频繁到内地登台演出，吸金力强，生活越来越富富。虽然曾指袁嘉敏的Patreon每月收入可能直线下跌而频繁更新性感照是为了「谷销量┌，不过袁嘉敏撰千字文反击是无中生有，并非事实。

袁嘉敏加细码泳装极具震撼

不过袁嘉敏的尺度确实「松手」了不少，昨日（8日）在IG限时动态一口气贴上多段身穿超性感加细码泳装的自拍片，泳衣的Deep V及露腰设计尽显其婀娜曲线，少布的设计不单包不住丰满上围，下身把「绝对领域」制造出隐若现的效果，极具震撼。

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袁嘉敏丰满上围画面十分夸张

袁嘉敏为了曾增加动感效果，先来一个影全身，之后再拉近镜头集中焦点，务求让网民全方位睇清睇楚。过往袁嘉敏多次晒超性感影片，她曾在富国岛一间豪华酒店的房间内，她穿上一件细码的橙红色比坚尼，但比坚尼似乎完全「包唔住」她超汹涌的上围，丰满的上围几乎要从布料中弹出，画面十分夸张，令人看得心惊胆跳。

袁嘉敏否认收费平台收入下跌

当然袁嘉敏亦不忘于影片中标注其收费平台大卖广告，对于曾被指收入下跌，袁嘉敏上载一张报道截图，并加上文字直斥：「我一向很少回应报道，因为大部分都是乱写、捏造。」她强调，上次有记者联络她查询已是四年前的事：「你们作为传媒工作者是不应该未有联络过本人，就胡乱编写虚构故事，包括写到我的收入，完全是失实内容。」

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