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周国贤唔Buy「放下」新歌《未完 待续》玩死自己 拍MV湿完身吹风再暴晒

影视圈
更新时间：21:15 2026-05-08 HKT
发布时间：21:15 2026-05-08 HKT

周国贤（Endy）今日（8日）推出新歌《未完 待续》，曲、词、编全部由Endy一手包办。Endy透露，创作灵感源自好友的一段感情事，「佢哋明明好爱对方，但又好似成日互相伤害，最后分开咗，两个人其实都放唔低。」而原来珍惜的东西，表面看似「完结」，但只要相信，这件事便一直存放心中，于梦里重演，故事永远「未完」，「有人话『放下』，亲人或者好友离开咗，就劝人唔好成日谂起，其实只要有人挂住佢哋，佢哋就好似存在喺我哋生活入面，放低未必系我想要嘅，『待续』先系。」

周国贤自残

至于创作过程，Endy笑言自己多年来都有个习惯，就是「写歌玩死自己」，「难嘅位，唔系作曲、填词、编曲，而系有时同首歌距离太近，反而睇唔到边啲好，边啲唔好。我哋Comment人哋啲嘢容易好多，自己做，有时就睇唔到。」续说：「今次呢首个Tempo一时快一时慢，去Chorus前又整段结他Solo畀自己，总之，好似永远唔可以正经写首简单啲嘅歌咁，好钟意玩死自己呀！」

周国贤《未完 待续》MV景致如外地

提到《未完 待续》MV，Endy坦言拍摄过程辛苦，「要天光前开机，捕捉𠮶个准备天光嘅蓝色，跟住潮涨半个身湿晒，然后再吹多一个钟海风继续拍，下昼就暴晒！好耐冇拍一个咁甘嘅MV啦。」他倒是十分满足，MV成品效果犹如去到外地拍摄，「个景好靓！」

周国贤遇流浪狗听温馨故事

拍摄期间都有温馨插曲，Endy话指他们于山顶拍摄时遇到两只流浪狗，见到有位女士背着一个大背囊上山，原来她每天都会行上山顶喂饲两只狗，看着牠们吃完便走，而这两只狗每日都会等她。Endy觉得这件事十分浪漫，「唔讲出口嘅约定，真系好似《小王子》咁讲，『假如你驯养我，我们就彼此需要』。」

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