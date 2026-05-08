林凯恩母亲节陪妈妈打麻雀防老人痴呆 暑期进军宠物酒店 首次创业量力而为

林凯恩今日出席《爱‧回家之开心速递》「齐迎母亲节」宣传活动，母亲节她一定会陪伴妈妈，请妈妈去吃饭及打麻雀，问到与妈妈打麻雀是否「松将」𠱁妈妈开心？她说不是，是训练妈妈的牌技，目的是预防老人痴呆，：「以前妈妈没有打麻雀，新年打了一次之后，便开始用手机练习打麻雀追进度，因妈妈不想经常做招呼人角色，（怕不怕妈妈爱上打麻雀后会去雀馆？）还好，我妈妈很斯文，而且贤良淑德。」

林凯恩与李泳豪少接触

提到近日被家事新闻缠身的李泳豪复工，林凯恩指剧中路线不同，两人好少合作，加上自己爱藏起来，所以较少与对方接触。

林凯恩计划开宠物酒店

她表示，《爱‧回家之开心速递》的编剧对她很好，为她每一集制作不同造型，星期三的一集与葱头（丘梓谦饰）有突破性亲密镜头，迟些更有猎人装束出现。此外，林凯恩正密谋做宠物护理生意，暑假快将来临，很多宠物主人将会外出旅行，所以她想与朋友做宠物酒店护理生意，从未做过生意的她表示，只是为兴趣，也不知道投资多少，因为她强项是设计，所以会主力做市场及海报设计等工作，问到怕不怕蚀钱？她笑言：「量力而为吧！」