Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林凯恩母亲节陪妈妈打麻雀防老人痴呆 暑期进军宠物酒店 首次创业量力而为

影视圈
更新时间：19:45 2026-05-08 HKT
发布时间：19:45 2026-05-08 HKT

林凯恩今日出席《爱‧回家之开心速递》「齐迎母亲节」宣传活动，母亲节她一定会陪伴妈妈，请妈妈去吃饭及打麻雀，问到与妈妈打麻雀是否「松将」𠱁妈妈开心？她说不是，是训练妈妈的牌技，目的是预防老人痴呆，：「以前妈妈没有打麻雀，新年打了一次之后，便开始用手机练习打麻雀追进度，因妈妈不想经常做招呼人角色，（怕不怕妈妈爱上打麻雀后会去雀馆？）还好，我妈妈很斯文，而且贤良淑德。」

林凯恩与李泳豪少接触

提到近日被家事新闻缠身的李泳豪复工，林凯恩指剧中路线不同，两人好少合作，加上自己爱藏起来，所以较少与对方接触。

林凯恩计划开宠物酒店

她表示，《爱‧回家之开心速递》的编剧对她很好，为她每一集制作不同造型，星期三的一集与葱头（丘梓谦饰）有突破性亲密镜头，迟些更有猎人装束出现。此外，林凯恩正密谋做宠物护理生意，暑假快将来临，很多宠物主人将会外出旅行，所以她想与朋友做宠物酒店护理生意，从未做过生意的她表示，只是为兴趣，也不知道投资多少，因为她强项是设计，所以会主力做市场及海报设计等工作，问到怕不怕蚀钱？她笑言：「量力而为吧！」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
01:44
李家鼎公开录音揭大仔真面目 李泳汉粗口逼供谋2百万定期：你有冇搞X错？你吹呀？屋契喺我手
影视圈
10小时前
李家鼎惊爆离巢TVB不获续约？李泳豪爆属鼎爷应对大仔策略：佢唔想李泳汉再攞钱
李家鼎惊爆离巢TVB不获续约？李泳豪爆属鼎爷应对大仔策略：佢唔想李泳汉再攞钱
影视圈
5小时前
李泳豪透露李家鼎最新工作情况 强调父母财产交专人跟足法律程序：若涉违法绝不姑息
李泳豪透露李家鼎最新工作情况 强调父母财产交专人跟足法律程序：若涉违法绝不姑息
影视圈
6小时前
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
孝顺仔为妈妈造安乐窝 改善全屋潮湿问题 巧用一招增室内收纳
家居装修
15小时前
澳洲籍律师MONKIVITCH Samuel Anthony涉多间餐厅「食霸王餐」提堂。资料图片
涉于酒店食霸王餐涉款逾2千元 澳洲籍律师还押至6.5再讯
社会
8小时前
李泳汉闹学历罗生门 参选区议员声称读大学政治系 为搲家用竟自爆「高中都冇毕业」
李泳汉闹学历罗生门 参选区议员声称读大学政治系 为搲家用竟自爆「高中都冇毕业」
影视圈
4小时前
高级屋苑禁住户露台晒被惹议 管理公司称影响外观拉低档次 业主反批「管得太宽」
高级屋苑禁住户露台晒被惹议 管理公司称影响外观拉低档次 业主反批「管得太宽」
海外置业
6小时前
星岛申诉王｜50年老字号荣华花鞋店月底结业 老板亲揭原因 香港制造又少一间
星岛申诉王｜旺角50年老字号荣华花鞋月底结业 老板不舍：陪伴走过大半生
申诉热话
5小时前
天气｜母亲节大致多云 短暂时间有阳光 料黑格比「升呢」成强烈热带风暴
天气｜母亲节大致多云 短暂时间有阳光 料黑格比「升呢」成强烈热带风暴 下周二起连落6日雨
社会
5小时前
香港仔惊现「炸毛」奇景 路人行过头发竖起 网民忧畀雷劈 街坊淡定：离开水池边就冇事｜Juicy叮
香港仔惊现「炸毛」奇景 路人行过头发竖起 网民忧畀雷劈 街坊淡定：离开水池边就冇事｜Juicy叮
时事热话
7小时前