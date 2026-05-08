甄泽权成首位华人魔术师登红馆 高海宁以爱心赞助人身份仗义相助 庄思敏唔介意畀对方锯开两边

知名魔术师甄泽权（Louis）将于6月25日于红磡体育馆举行首个个人魔术骚《“Once”甄泽权穿越红馆魔术之旅2026》，今日（8日）举行记者会，身为Team Samm义工团发起人的高海宁，以爱心赞助人身份出席外，还有庄思敏、林盛斌（Bob）等出席支持。

甄泽权认有卖飞压力

对于在红馆表演魔术骚，甄泽权坦言有压力，因为在红馆表演魔术不容易，加上找赞助商及卖飞都会有压力，不过自己好惊喜，虽然高海宁是一位艺人，也成为赞助商，令他意想不到。高海宁则谓是巧合，有次邀请大埔火灾灾民吃饭，叫甄泽权前来表演魔术，当时反应很好，令她想到有些人未必负担得起睇骚，而魔术表演带给大家欢乐，也想更多人得到欢乐，而且甄泽权是首位华人魔术师登上红馆表演魔术，所以替对方骄傲。

高Ling想变矮Ling

谈到红馆表演魔术跟平时表演可有不同？他表示红馆场地的楼梯好斜，也担心观众睇得太兴奋会发生意外，因为曾经发生过事。谈到可会担心观众远距离看不清表演？他表示巳设计一些魔术，就算山顶位看得好清楚，甚至突然坐在隔离。问到可有特别的魔术表演，甄泽权笑言其中一项变高矮魔术，考虑由高海宁演出。高海宁笑说：「我想变矮，到时高Ling变矮Ling。」在旁的庄思敏笑说：「我唔介意畀锯两边，砌得返我就得啦！」她又指为了支持甄泽权，亦可购买一堆门票做慈善。

甄泽权为表演加大保额

甄泽权透露今次会表演一个全世界十大危险之一的魔术，过去有12位魔术师为表演而丧命，虽然很久没有人敢挑战，自己会挑战这个难度。谈到太太可会担心他？他笑说：「太太管我唔到！囡囡太细唔知乜事。」对于保险方面可会加大额，甄泽权表示需要加大，但有部魔术表演好难受保，毕竟魔术师是高危行业。当笑问庄思敏可会带埋老公入场支持甄泽权，皆因她在社交网分享生日相未见老公踪影？她笑说：「梗系避开咗镜头啦！撑Friend ok嘅！」