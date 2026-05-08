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Hi MIRO ! Garden Party2026丨江𤒹生AK带伤上阵自嘲「杨过」 感激「生粉」包容支持8年感触落泪

影视圈
更新时间：16:45 2026-05-08 HKT
发布时间：16:45 2026-05-08 HKT

MIRROR的《Hi MIRO! Garden Party 2026》次回正于麦花臣场馆举行，昨晚第2场歌迷聚会由Anson Kong（江𤒹生）接力登场。虽然AK因伤需佩戴肩带上阵，但他仍展现幽默本色，自嘲今日化身「杨过」，虽然只有单手，但依然会尽全力回馈一众「生粉」。随后他与MIRO分享工作近况，除了多部电影作品，更即将推出舞台剧及电视剧，呼吁粉丝密切期待。

江𤒹生大派花仙子福利

其后AK一口气演唱两首歌曲《揽紧处理》及《月月》，甜蜜歌声令全场MIRO哄动。接著，AK向粉丝大派「花仙子」福利，包括对望十秒、碰拳等，更应粉丝要求清唱《黑之呼吸》。由于只有左手可用，AK笑言会为MIRO签上专属限定的「左手版签名」，引来全场欢笑。 

江𤒹生送出四份珍贵回忆礼物

在演唱歌曲《锁》时，AK邀请四位粉丝化身「江写生」即场为其写生，并精心准备了四份分别代表他不同人生阶段的珍贵回忆的礼物给他们：包括AK在电影中饰演的角色「晖仔」经常吃的海鲜味杯面一箱、AK主演电影《我们不是什么》入围意大利乌甸尼远东电影节的场刊、九年前赴美国参加《全民造星决赛》时在机场购买的磁石贴，代表著MJ风格的AK，以及他个人品牌的第一件T-shirt。四份礼物背后的意义让粉丝既惊喜又感动。

江𤒹生压轴献唱回馈生粉

进入分享环节，AK向MIRO吐露心声。他坦言近来忙于拍摄，在社交媒体上发现世界充满不少恶意批评。入行第8年，他学会了如何消化压力，并感恩有生粉一路陪伴成长。他直言自己出道时有很多不足，全靠粉丝包容，才让他能慢慢进步。他提到在意大利获得的掌声与荣誉应归功于生粉，说到此处更一度真情流露、感触落泪。为回馈粉丝，AK加码送上近日很喜欢的一首歌曲 《爱你但说不出口》，今次特意做了一个新音乐底，于表演环节压轴送上。随后，全场MIRO高举印有电影对白「有汗出  有粮出」的毛巾，与AK大合照，许愿大家都有粮出。见面会尾声，MIRO逐一上台领取绒毛花朵，完结时AK再为MIRO送上歌曲《千亿个或许》，场面感人，整场见面会在一片充满爱与泪水的温馨气氛中圆满落幕。
 

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