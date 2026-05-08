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ZPOT出新歌道尽少男心事 邀得王伟俊TELLER合作填Rap词 特设「手语舞」示爱

影视圈
更新时间：01:15 2026-05-08 HKT
发布时间：01:15 2026-05-08 HKT

成军百日的人气Gen Z男团ZPOT，继出道作《ZPOTLIGHT！》后，昨日推出第二首派台歌《反话》，由 J.Arie作曲、钟说填词、叶树晖编曲、徐浩监制，阵容鼎盛！其中年纪最小的两位成员林焯彦（Marcus）与关晓隆（Bosco），更邀得《全民造星VI》冠军王伟俊（Teller）携手合作，首度填写Rap词，我手写我心，道尽Gen Z的少男心事！

黎子琛亲解新歌创作概念

队长黎子琛（Alvin）亲解新歌创作概念：「当我们遇上心仪对象时，可能会因为害羞，或者担心被拒绝，因而改以反话去表达自己真实的感受，间接去表达自己的爱意！」而周德诚（Cow）直言初次听到Demo时，已充满粉红泡泡：「这首歌令人一听钟情，无论是曲风与歌词均充满青春、夏日与恋爱的感觉。」

关晓隆处男下海写Rap

处男下海填写Rap词的Bosco说：「第一次收到Demo时，我跟Marcus分别谱写自己负责的部份，但总觉得有所欠缺，所以马上跟大师TELLER取经，听听他的看法，从而激发更多灵感！」Marcus续说：「由《造星VI》开始认识TELLER，友谊已建立了一段时间，自己第一次写Rap词当然要找他帮忙，TELLER的建议令我更易透过Rap词表达出自己的真实感受，获益良多！」

ZPOT MV玩转两大潮爆造型

为了呈现新歌《反话》的「口里说不」主题，ZPOT在MV中玩转两大潮爆造型，令人目不暇给！副队长黄日禧（Dave）说：「MV中有两个造型，第一个充满青春活力，色彩缤纷；另一个造型则以古典Look营造童话感觉，较为浮夸荒诞，不但切合新歌《反话》的主题，更希望带领Fans进入与现实抽离的平行时空。」

关晓隆介绍MV斑点狗「女主角」

张肇维（Gordon）接力解构新歌MV：「为了配合《反话》这个主题，MV中会出现大量『不合理』的道具，例如巨大化的手掌、与Marcus连为一体的餐桌，相信大家看到这些新奇的道具也会觉得过瘾！」Bosco更隆重介绍ZPOT首位MV「女主角」：「女主角Khandha是一只超级可爱的斑点狗，牠在MV中也有千奇百怪的造型，大家密切留意！」七子更在MV中尽展年下男的青春活力，不但在大草地与干涸的泳池中劲歌热舞，一边跟阳光玩游戏，一边展现古灵精怪的玩味；移师教堂拍摄时又轮流发挥幽默本色，令拍摄现场笑声不断！

陈廷羲温馨提示设计的「手语舞」

身为队中「色水担当」的陈廷羲（Ian Hannz），更温馨提示大家要留意特别设计的「手语舞」：「我们暗恋别人的时候，经常因为害羞而不敢宣之于口，所以今次刻意在舞蹈中配合手语去示爱，例如用手语去表达『我爱你』、『我想念你』等高甜讯息，希望大家留意《反话》MV的同时，也要细心观看我们在舞蹈设计上的小巧思！」
 

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