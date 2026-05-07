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moon tang获歌迷揭有栋笃笑潜力 预告新作走「Cool」路线丨独家

影视圈
更新时间：23:15 2026-05-07 HKT
发布时间：23:15 2026-05-07 HKT

唱作女歌手moon tang（邓凯文）的《「25+1」tour》巡演，将于5月19日在澳门站画上圆满句号。她形容这趟巡场如过山车一样，又坦承虽即将告别26岁，仍然觉得自己很年轻，仍有很多想做的事。而踏入27岁，她预告新专辑将告别温暖，转向较Cool的音乐风格。 文：李文伟、图：朱伟彦

moon tang预告台上边跳边唱

moon tang（邓凯文）预告演唱会将有所不同，今次会以舞台剧形式展现，自小学习Contact舞的她，希望歌迷可以欣赏到她在台上边跳边唱的演出。谈到巡演「25+1」将画下句点，moon表示没有太强烈的感觉，只觉得巡唱填满这一年已很开心，「在澳门站结束一刻便过完26岁，但我仍觉得自己是年轻的，仍有很多想做的事。由《25》这张专辑到巡唱，好似坐过山车一样发生了好多新的经历，可以去不同地方、与香港以外的艺人合作，我已在写下一张专辑，将会有很不同的感觉，亦好想可以和大家分享。」

moon tang告别温暖小女孩

透过巡唱，moon与不同地方的歌迷拉近距离，大家都将最个人的事与她分享，她感恩自己迷茫的时候有歌迷的存在。刚完成伦敦站演出，moon笑言上台前准备了很多话与歌迷分享，但经过数站的演出后，歌迷指她讲话搞笑，有栋笃笑的潜力，身边朋友都觉得她讲话好笑。至于澳门站演出，moon将为大家带来4首全新作品的首唱，包括刚推出的《take three》以及3首未曝光新作。踏入27岁后，她指自己之前是一位温暖的小女孩，不过之后的新歌可能走向Cool和有态度的风格。

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